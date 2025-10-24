Започна реконструкцията на "Козановско шосе" в Асеновград

Започна I етап от реконструкцията на „Козановско шосе“ в Асеновград. Обектът е включен в Инвестиционната програма на общината. Лично кметът на града д-р Христо Грудев направи символичната „първа копка“. Той сподели радостта си от факта, че още един обект на територията на общината ще бъде реализиран, с цел подобряване на инфраструктурата в района. Срокът за изпълнение – за двата етапа на работа – е 188 календарни дни, от датата на откриване на строителната площадка.

Изпълнението включва изработка на конструкция на пътя, полагане на асфалт от два пласта, демонтиране на старите и монтиране на нови бордюри и тротоарни настилки. Сред елементите, които ще бъдат направени, съгласно договора, са също и градински бордюри, паважни настилки, хоризонтална маркировка, както и монтаж на пътни знаци. Проектът предвижда полагане на електрически кабели и монтаж на стълбове за осветление с осветителни тела. Планирано е и засаждане на близо 250 широколистни дървета в района на обекта.