"Толкова левичарски бюджет не съм виждал": Мартин Димитров притеснен за финансите на страната

За „Лукойл“ искахме национален план, а не хаотични действия. Това заяви в „Лице в лице“ депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Мартин Димитров относно промените в законодателството, свързани с активите на руската компания у нас и назначаването на Румен Спецов като особен управител на дружеството у нас. 

Според него правителството работи на парче. „Фактът, че след тази дерогация ще искат следваща показва, че нямат план, това не е сериозно. Трябваше да има проверка на резервите. Относно Спецов, самият закон предвижда човек с опит в петролния сектор, нямаме информация той да има такъв. Това би било много важно, ако се стигне до договаряне на доставки на горива“, коментира Димитров.

По думите му е имало време да се проведе конкурс за длъжността, след консултации с Европейската комисия по въпроса. Димитров допълни, че именно ДБ вкарват фигурата на особения управител в българското законодателство през 2023 г. „Тогава предвидихме до трима участници в екипа, сега те промениха закона и там се говори в единствено число. Мисля, че нашият модел беше по-сполучлив, можеше в този екип да има поне един човек, който да се занимава с петрол и един, препоръчан от ЕК“, добави той.

За Бюджет 2026

„Толкова левичарски бюджет не съм виждал. Силно обезпокоен съм за последствията. Повече от 20 г. не е имало разходи към БВП в размер на 46% - това е избухване на разходите. 20 години не е имало такова увеличаване на данъчната тежест – удвояват Данък дивидент, 2 процентни пункта ръст на осигуровките за пенсии, рекорден ръст на максималния осигурителен доход. Дългът ще мине 30%“, коментира Димитров.

Депутатът посочи, че тази бюджетна политика може да доведе до румънски или гръцки сценарии – навлизане в дългова спирала и увеличаване на данъците. „Трябва да се откажат веднага от данъчните увеличения. Ние сме им предложили 30 десни мерки с конкретни законопроекти. Как да се ограничат бонусите в държавната сфера – да не надхвърлят размера на едно месечно възнаграждение, таван“, посочи още той. Според него правителството трябва да спре с „елементарните оправдания“ и да започне с реформите, целящи намаляване на разходите, защото в момента харчат като „луд картечница“.

