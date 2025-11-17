Димитър Ганев: Това е един от най-левите бюджети от десетилетия

Утре предстои бюджетната комисия да одобри проектобюджета за 2026 г. Дали тонът около него ще се подобри и как коалицията ще успее да защити своя проект коментира политологът от „Тренд” Димитър Ганев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS. „Аз не видях кой похвали този бюджет. Основната задача на този бюджет е да премости. Вътре не се виждат кой знае колко сериозни политики или реформи. Казвам да премости, защото първо – да не създаде напрежение вътре в управляващата коалиция, и второ – да не създаде сериозно социално напрежение. Но ако тези параметри останат в същия вид година по-късно, изпълнението му ще бъде почти невъзможно”, заяви Ганев.

По думите му подобен тип бюджет с такива параметри трябва просто да осигури на управляващото мнозинство още една година без сериозни сътресения нито в коалицията, нито в обществото. „Това е концепцията на този бюджет. Затова го наричат и единствения възможен. В момента, в който минат президентските избори, ако управляващите спечелят, това ще им даде тласък и възможност да дръпнат поне малко юздите на този бюджет. Ако не спечелят, проблемите им ще станат толкова сериозни, че бюджетът ще бъде само един от тях”, каза политологът.

По отношение на въпроса дали този бюджет е ляв, Ганев посочи, че това е „един от най-левите въобще през последните десетилетия”. „Преразпределението е 46%. А този модел би трябвало да бъде около 38–39% максимум. Ако това не наречем ляв бюджет, не знам кой би бил”, коментира той.

„Единственото, което има значение, е дали управляващото мнозинство ще бъде единно в позицията си на първо и на второ четене. Друг сериозен политически проблем не виждам, защото няма такива знаци към момента. Нито една от партиите не е изразила остър протест срещу параметрите на бюджета. Сигурен съм, че е имало напрежение, но то остава в Съвета за съвместно управление”, допълни политологът.

