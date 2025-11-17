Студио Actualno:

Димитър Ганев: Това е един от най-левите бюджети от десетилетия

17 ноември 2025, 19:22 часа 240 прочитания 0 коментара
Димитър Ганев: Това е един от най-левите бюджети от десетилетия

Утре предстои бюджетната комисия да одобри проектобюджета за 2026 г. Дали тонът около него ще се подобри и как коалицията ще успее да защити своя проект коментира политологът от „Тренд” Димитър Ганев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS. „Аз не видях кой похвали този бюджет. Основната задача на този бюджет е да премости. Вътре не се виждат кой знае колко сериозни политики или реформи. Казвам да премости, защото първо – да не създаде напрежение вътре в управляващата коалиция, и второ – да не създаде сериозно социално напрежение. Но ако тези параметри останат в същия вид година по-късно, изпълнението му ще бъде почти невъзможно”, заяви Ганев.

Още: "Толкова левичарски бюджет не съм виждал": Мартин Димитров притеснен за финансите на страната

По думите му подобен тип бюджет с такива параметри трябва просто да осигури на управляващото мнозинство още една година без сериозни сътресения нито в коалицията, нито в обществото. „Това е концепцията на този бюджет. Затова го наричат и единствения възможен. В момента, в който минат президентските избори, ако управляващите спечелят, това ще им даде тласък и възможност да дръпнат поне малко юздите на този бюджет. Ако не спечелят, проблемите им ще станат толкова сериозни, че бюджетът ще бъде само един от тях”, каза политологът.

Още: Ако има възможност: Росен Желязков каза ще има ли коледни добавки за пенсионерите

По отношение на въпроса дали този бюджет е ляв, Ганев посочи, че това е „един от най-левите въобще през последните десетилетия”. „Преразпределението е 46%. А този модел би трябвало да бъде около 38–39% максимум. Ако това не наречем ляв бюджет, не знам кой би бил”, коментира той.

Още: Прогноза: Мнозинството държи властта поне до президентския вот, за да може Радев да атакува след края на мандата си

„Единственото, което има значение, е дали управляващото мнозинство ще бъде единно в позицията си на първо и на второ четене. Друг сериозен политически проблем не виждам, защото няма такива знаци към момента. Нито една от партиите не е изразила остър протест срещу параметрите на бюджета. Сигурен съм, че е имало напрежение, но то остава в Съвета за съвместно управление”, допълни политологът.

Още: Първи резултати от харчовете на властта: ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Димитър Ганев Бюджет 2026
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес