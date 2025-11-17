Тежка катастрофа между два камиона затвори пътя София – Варна

Тежка катастрофа с два товарни автомобила е станала на главния път София – Варна край село Малиново, съобщава БТА, позовавайки се на Областната дирекция на МВР в Ловеч. Инцидентът е станал около 17 ч. Пътят е затворен в двете посоки.

Още: Жена загина, а двама души са в болница след тежка катастрофа край Ямбол

На място са екипи на полицията. Извършват се огледи и причините за инцидента се изясняват. По първоначална информация пострадал е единият водач.

Още: "Видях смъртоносния полет": Разказ от първо лице за касапницата на "Тракия"