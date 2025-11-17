Спорт:

Тежка катастрофа между два камиона затвори пътя София – Варна

17 ноември 2025, 18:34 часа 301 прочитания 0 коментара
Тежка катастрофа с два товарни автомобила е станала на главния път София – Варна край село Малиново, съобщава БТА, позовавайки се на Областната дирекция на МВР в Ловеч. Инцидентът е станал около 17 ч. Пътят е затворен в двете посоки. 

На място са екипи на полицията. Извършват се огледи и причините за инцидента се изясняват. По първоначална информация пострадал е единият водач.

Елин Димитров
