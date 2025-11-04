Заради нова авария: Асеновград все още е без вода

Усложнява се обстановката с безводието в Асеновград. Почти цял ден градът е без вода, а тази вечер, след обработката на първоначалната авария на помпена станция Лаково, в непосредствена близост е възникнала нова. Работата на екипите на ВиК продължава, но няма прогноза кога ще бъде пусната водата, предаде БНР.

Авариите

Припомняме, че две аварии на довеждащи водопроводи – едната от през нощта, а другата от вторник сутринта оставиха града на сухо. Захранващ водопровод до помпена станция „Лаково“ и друг край вилната зона Параколово са излезли от строя.

От сутринта аварийните екипи работят за отстраняване на повредите като обещанието беше е до края на работния ден водоподаването да бъде възстановено до вечерта, но това така и не се случи заради новите пробиви. В селата около Асеновград водоснабдяването е нормално.

