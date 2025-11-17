Спорт:

Уж медът се захаросва, а в Турция не познават българските играчи: Защо пропада родният футбол? | Точно попадение (ВИДЕО)

17 ноември 2025, 17:25 часа 628 прочитания 0 коментара
Уж медът се захаросва, а в Турция не познават българските играчи: Защо пропада родният футбол? | Точно попадение (ВИДЕО)

Как нечий мед се захаросва, а българският футбол продължава да пропада? Тази тема обсъдиха спортните журналисти Бойко Димитров, Джем Юмеров и Николай Илиев в новия епизод на “Точно попадение”. Те рамкираха част от наложителните промени у нас - намаляване на броя на отборите в Първа лига, затягане на мерките за лиценз, създаване на футболна карта, за да няма клубове фантоми.

Ние отдавна сме на това дередже - да се радваме на малките поражения

"Единственото положително е, че паднахме с малко голове. Ако питаме собственика на ЦСКА 1948, медът му пак се захароса. Георги Русев удари греда, Цветомир Найденов се превъзбуди, но истината е, че сме много далеч от Турция. Вече чакаме Грузия. Може би там ще вземем нещо", заяви Димитров, а журналистите се обединиха около тезата, че двата автогола на Атанас Чернев не са най-големият проблем на българския футбол.

ОЩЕ: "ЦСКА започна като Турист Спорт Банк! Илюзорно е да се мисли, че "армейците" са направили отбор"

Гонзо национален отбор по футбол

Наложителните промени в българския футбол

"Трябва да се случи това, което се говори от години. Броят на отборите в Първа лига да бъде намален. Когато нямаш стадион, публика, няма как да играеш в елита. Когато си консолидирал града, имаш база, футболисти - тогава се бориш за Първа лига. Другото, което е много наложително, е да бъде направена реформа при избора на президент. Няма как ФК Мики Маус да има един глас - колкото имат Левски и ЦСКА. Искаме всички да са равни, но в живота има по-равни", смята Бойко Димитров.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Георги Иванов има желание за промяна. Въпросът е екипът му дали има. В него има хора и от старото ръководство. Дали те имат капацитет за промяна в българския футбол?", попита риторично Джем Юмеров. Спортните журналисти предложиха още промени като затягане на мерките за лиценз и създаване на футболна карта, за да няма "мъртви души".

ОЩЕ: Ненужен в Левски се завръща в родината си, два клуба го искат

Християн Петров

В епизода своето традиционно място заеха рубриките:

  • “Куриози и виртуози”, в която показахме как турските журналисти объркаха Илия Груев с Християн Петров.
  • Играта “Кой съм аз: Познай футболиста”, в която този път спортните редактори се представиха по-достойно.
  • “В мишената” - прогнози на футболни мачове

Какво мислят журналистите за силното интервю на Филип Кръстев, какви са проблемите в детско-юношеския футбол, какво казаха за "новия национален герой на Ейре" Трой Парът и останалите мачове от световните квалификации, гледайте във видеото:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
видео Национален отбор по футбол Студио Actualno Точно попадение Спортни рубрики Actualno.com Студио Спорт
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес