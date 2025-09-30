Заради голяма авария: Част от Асеновград е без вода

Водопроводна авария спира водата в част от Асеновград. Тази вечер се е спукал довеждащ водопровод от Помпена станция "Лаково". По информация на ВиК - Асеновград, аварията е възникнала на ул. "Княз Александър Батенберг" - в близост до кръстовището с ул. "Христо Ботев".

Водопроводът захранва половината част от града. Екипи на ВиК - Асеновград са вече на мястото и започват работа по отстраняване на проблема. Очаква се водата да бъде спряна всеки момент - в кварталите "Изток" и "Баделема", както и в Централна градска част. Към сутрешните часове водоподаването ще бъде възобновено, съобщават от общината.