30 септември 2025, 22:15 часа 460 прочитания 0 коментара
Заради голяма авария: Част от Асеновград е без вода

Водопроводна авария спира водата в част от Асеновград. Тази вечер се е спукал довеждащ водопровод от Помпена станция "Лаково". По информация на ВиК - Асеновград, аварията е възникнала на ул. "Княз Александър Батенберг" - в близост до кръстовището с ул. "Христо Ботев".

Водопроводът захранва половината част от града. Екипи на ВиК - Асеновград са вече на мястото и започват работа по отстраняване на проблема. Очаква се водата да бъде спряна всеки момент - в кварталите "Изток" и "Баделема", както и в Централна градска част. Към сутрешните часове водоподаването ще бъде възобновено, съобщават от общината.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
