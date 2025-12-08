Грейнаха коледните светлини на елхата в Асеновград

Коледният дух и тържественото настроение искряха от очите на всички дошли на площада

Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев и стотици асеновградчани запалиха заедно коледните светлини на елхата, разположена на площада в града. „Мили приятели, настъпи един от най-дългоочакваните моменти от годината. Нека да си пожелаем здраве и топлина, весели и сплотени празници, вълшебни и благословени дни. Светлина и уют в домовете ни, незабравими моменти със скъпите за нас хора“, каза от сцената кметът.

Празничната програма, изпълнена от местни състави, привлече множество хора, независимо от дъждовното време. Дъждът не успя да уплаши или да разколебае нито участниците, нито публиката. Коледният дух и тържественото настроение искряха от очите на всички дошли на площада. Огромната и обновена елха грейна пред погледите на малки и големи.

В програмата участие взеха местни фолклорни и танцови формации, коледари, вокални групи. Изненадата подарък за жителите и гостите на Асеновград от общината бе впечатляващото светлинно шоу. Както традицията повелява, накрая всички заедно отброиха от 10 до 1 и целият център бе облян в разноцветни светлини. Празникът завърши с удивителна заря, която озари небето над Асеновград.