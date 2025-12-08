Напредват дейностите по санирането на блок в кв. „Запад“, Асеновград

„Напредва изпълнението на проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Асеновград, кв. "Запад", ул. "Лозница" №2, бл. „Възход", съобщи днес пред медии зам.-кметът на общината инж. Стоян Димитров. Там строително-монтажните работи (СМР) вече са в ход. Изпълняват се пакет от енергоспестяващи мерки, които да повишат енергийния клас на сградата - от „С“ (какъвто е в момента) - на „A“. Изпълнението се осъществява чрез инженеринг: проектиране; СМР; авторски надзор. В проекта са заложени: топлинно изолиране на външни стени и подове; топлинно изолиране и ремонт на покрив; подмяна на прозорци и врати и др. съпътстващи строителни дейности. Сградата е с разгърната застроена площ от 5425 кв. м. и в нея има 72 самостоятелни обекта.

Предвидените саниране и ремонт ще удължат живота на блока. Ще подобрят значително енергийните й характеристики и ще допринесат за подобряване облика на Асеновград. Съществено ще се подобрят условията и качеството на живот на живеещите в блока. Значително ще се намалят разходите им за енергия. Чувствително ще се понижи и енергийното потребление, което ще доведе до редуциране на емисиите на парникови газове. Общата стойност на проекта е в размер на 1 650 013,09 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайната дата за реализация е 30.06.26 г. Проектът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“.