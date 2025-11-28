Коледно-Новогодишна програма на община Асеновград

Община Асеновград открива Коледно-новогодишната празнична програма на 5-ти декември. Акцентът отново ще бъде заедността и надеждата, вярата в доброто и благотворителността, децата и семейството. Коледната програма включва както гостуващи събития, така и изяви на много почти всички местни състави.

ЕТО ПЪЛНАТА ПРОГРАМА

01.12.25 г. – 31.12.25 г.

„Арт кафе“: Коледен базар на бижута, сувенири и украса.

05.12.25 г. (петък)

- 17:30 ч., сцената на пл. „Акад. Н. Хайтов“: Запалване коледните светлини на елхата, с участието на деца от: ДФ „Косара“; Музейна музикална школа, ЦПЛР „Васил Левски“, „Tifo Dance Hub“, светлинно шоу и празнични илюминации.

08.12.25 г. (понеделник)

- 10:30 ч., централната сграда на Историческия музей: Откриване на коледен благотворителен базар „Коледни вълшебства“.

- 17:30 ч., Градската библиотека: XII Годишни номинации „Донка Пашкова“ за инициативи, реализирани с помощта на доброволци през 2025 г.

09.12.25 г. (вторник)

- 09:30 ч., ОУ „Отец Паисий“ – Асеновград: Исторически музей – Асеновград представя обичая „Сурва“.

- 11:00 ч., Етнографската къща: Коледна работилница „Пъстра сурвачка“, с участието на представители от „Дневен център за деца с увреждания“ – Асеновград и „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ – Асеновград.

- 17:30 ч., Градската библиотека: Гостува журналистът Георги Милков с „Истории от ръчния багаж“.

- 18:00 ч., НЧ „Родолюбие“: „10 години заедно“ - празничен юбилеен концерт на Фолклорна формация „Карлък“, с участието на танцова група от ПГ „Св. Патриарх Евтимий” - Асеновград.

10.12.25 г. (сряда)

- 18:00 ч., НЧ „Родолюбие“: „Фолклорна Коледа” - поздрав от Детски фолклорен танцов състав и Народна музикална школа към НЧ „Родолюбие“.

от 10.12.25 г. (сряда) до 17.12.25 г. (сряда)

- 10:00 ч., ПГ „Св. Патриарх Евтимий” – Асеновград: „Коледен фестивал на уменията” – представяне на творческите заложби и професионалните умения на ученици от гимназията в тематични конкурси и състезания и Ден на отворените врати в ПГ „Св. Патриарх Евтимий” - „С творчество, вдъхновение и зелени идеи за бъдещето”.

11.12.25 г. (четвъртък)

- 15:00 ч., ресторант „Tasty“: Коледно тържество за деца в неравностойно положение, организирано от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към община Асеновград.

- 17:30 ч., Градската библиотека: Коледен концерт на Музикална детска школа „Музичко“ – Куклен, с ръководител Валентина Славова–Трендафилова и Коледен поздрав на хора към Евангелска съборна църква.

- 18:00 ч., галерия „Крис“: Изложба живопис.

12.12.25 г. (петък)

- 12:00 ч., пред НЧ „Родолюбие“: Благотворителен кулинарен базар на асеновградски детски градини и училища, в подкрепа лечението на Анастас Гераксиев.

- 17:30 ч., Историческият музей: Изложба на самоуки майстори.

- 18:00 ч., Градската библиотека: „Коледна приказка“ - изложба на асеновградски и пловдивски художници.

14.12.25 г. (неделя)

- 10:00 ч., пред служебния вход на общината: Благотворителен базар, в подкрепа на инициативата „Ако имаш – дай, ако нямаш – вземи си“, организиран от Общински младежки съвет – Асеновград.

- 11:00 ч., на площада: Традиционен Коледен крос до Асеновата крепост.

15.12.25 г. (понеделник)

- 17:30 ч., Градската библиотека: „Коледни вълшебства“ - Градската библиотека кани на семейна арт работилница.

- 18:00 ч., Военният клуб: „Чудеса дебнат отвсякъде" - Коледен концерт-спектакъл на Детското театрално ателие и Вокалния клас по поп и оперно пеене към НЧ "Св. преп. Паисий Хилендарски" - Асеновград.

- 18:00 ч., НЧ „Родолюбие: „Коледна симфония” – празничен концерт на Балетно студио „Терпсихора”, Школата по пиано и Школата по цигулка към НЧ „Родолюбие“.

от 15.12.25 г. (понеделник) до 17.12.25 г. (сряда)

- 10:30 ч., на площада: Коледен базар на ученици от ПГ „Св. Патриарх Евтимий” – Асеновград.

16.12.25 Г. (вторник)

- 17:30 ч., НЧ „Родолюбие“: „Коледа в сърцата“ - коледен концерт на ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Асеновград.

17.12.25 г. (сряда)

- 17:30 ч., Градската библиотека: Коледен концерт на фолклорните формации към НЧ "Св. преп. Паисий Хилендарски“ - Асеновград.

- 18:30 ч., НЧ „Родолюбие": Коледен поздрав на децата от ЦПЛР „Васил Левски“.

18.12.25 г. (четвъртък)

- 12:00 ч., пред паметника на кап. Петко Войвода: Поднасяне на венци и цветя.

- 18:00 ч., НЧ „Родолюбие": Коледен концерт на децата от школите по китара, цигулка и пиано към НЧ "Св. преп. Паисий Хилендарски" – Асеновград.

19.12.25 г. (петък)

- 12:00 ч., сцената на площада: Коледен поздрав на ученици от ОУ „Петко Каравелов“ – Асеновград и от СУ „Св. княз Борис I“ - Асеновград.

- 12:30 ч., сцената на площада: „Коледа е: Да отворим душите и сърцата си за вълшебството!“ – коледен поздрав на ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Асеновград.

- 18:30 ч., НЧ „Родолюбие“: „Приказна Коледа“ – Празничен концерт на „Тифо денс и спорт хъб“.

от 19.12.25 г. (петък) до 21.12.25 г. (неделя)

- oт 10:00 ч. до 19:00 ч., на паркинга до пл. „Акад. Николай Хайтов”: „Приказки на колелета” – пътуващ вълшебен „Камион на приказките“.

20.12.25 г. (събота)

- 17:30 ч., НЧ „Родолюбие”: „Коледни звезди” – концерт на Музейната музикална школа, с участието на ДФ „Косара”.

21.12.25 г. (неделя)

- от 16:00 ч. до 19:00 ч., галерия „Стайн“: „Отворени врати“ – изложба живопис на Веселин Стайков.

22.12.25 г. (понеделник)

- 17:30 ч., Градската библиотека: Рождественски концерт класическа музика, в изпълнение на Валентина Славова–Трендафилова (сопран), Ивайло Василев (флейта), Никола Николов (виолончело), Борис Мирчев (пиано).

- 18:00 ч., НЧ „Родолюбие“: „Коледни гласчета” – празничен концерт на Вокална школа „Родолюбие”.

23.12.25 г. (вторник)

- 17:30 ч., Градската библиотека: „Меджик Марио шоу“ - с фокуси и балони.

- 18:00 ч., НЧ „Родолюбие“: Коледен концерт на ученици от класа по пиано на Кети Стоянова.

31.12.25 г. (сряда)

- 23:00 ч., сцената на площада: Да посрещнем заедно Новата 2026 г. с много музика, танци и добро настроение - с народните певци Иван Дяков и Ивана Дякова.

- 00:00 ч. - Празнични илюминации!