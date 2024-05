Четири деца загинаха след израелска атака в Рафах (ВИДЕО)

В социалните мрежи вече се появиха кадри от атаките, като на едни от тях се вижда как медици оказват първа помощ на ранено дете. ОЩЕ: Израел изтегли ключова бригада от Ивицата Газа - затишие преди операцията в Рафах

Last night, 6 Palestinian people, including children, are killed in an israeli air strike on a home belonging to the Shaheen family in Rafah https://t.co/faWra1rsdi

От 7 октомври повече от 10 000 жени са убити в обсадената и бомбардирана територия, докато 19 000 други са ранени. Много от жертвите са майки, което означава, че средно 37 деца губят майките си всеки ден. Статистиката представи Агенцията на ООН за палестинските бежанци.

Отчайващите хуманитарни условия в Газа също не позволяват на бременните или кърмещите жени да получат хранителните или санитарните консумативи, от които се нуждаят. В момента 155 000 от тези жени имат „силно ограничен достъп“ до вода и канализация, каза агенцията. ОЩЕ: Ето колко ще струва възстановяването на Газа

The war in #Gaza continues to be a war on women.



Over 10,000 women have been killed&19,000 injured



37 children lose their mother every single day.



Conditions are appalling; +155,000 pregnant or breastfeeding women faced with severely limited access to water&sanitary items. pic.twitter.com/FbODTucXTe