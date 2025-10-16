Китай обяви намерението си да засили стратегическите връзки с Франция, откривайки нов етап от двустранното сътрудничество в областта на икономиката, енергетиката и сигурността, предаде Reuters. По време на среща между китайския външен министър Уан И и съветника на френския президент по дипломация Еманюел Бон, Китай изрази готовността си да задълбочи стратегическите отношения с Франция.

Стратегическо доверие

По-специално, Уан И подчерта важността на задълбочаването на стратегическото взаимно доверие и развитието на всестранното сътрудничество между двете страни. Освен това министърът отбеляза, че Китай очаква Франция да предостави стабилни политически гаранции за развитието на двустранните отношения, въпреки че не предостави подробности.

Сред ключовите области за сътрудничество Уан И открои:

гражданска ядрена енергетика;

космическа индустрия;

селско стопанство и хранително-вкусова промишленост;

изкуствен интелект;

нови видове енергия.

Според него развитието на тези области ще позволи на двете страни да укрепят икономическата стабилност и технологичния си потенциал. В допълнение към икономическите въпроси, страните обсъдиха кризата в Украйна, ситуацията в Близкия изток и въпросите на глобалното управление. Двете страни се споразумяха да поддържат координирана комуникация по основните международни предизвикателства.

Влияние в Европа

Според анализаторите този ход на Китай може да показва желанието на Пекин да засили влиянието си в Европа, като едновременно с това изгради по-стабилни политически и икономически отношения с ключови западни партньори. РБК-Украйна припомня, че Китай систематично е осъществявала достъп до класифицирани правителствени системи на Обединеното кралство повече от десетилетие, хаквайки документи от ниско и средно ниво на секретност. Според източници, запознати със ситуацията, получената информация включва поверителни документи за правителствена политика, лична кореспонденция и индивидуални дипломатически телеграми.

