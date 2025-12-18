Много силно земетресение разлюля Камчатка

Земетресение с магнитуд 6,5 беше регистрирано близо до бреговете на Камчатка. Местните жителите са усетили силно труса. Това съобщи Камчатският филиал на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, цитиран от ТАСС и БТА. "Магнитудът на труса е 6,5, епицентърът е на 103 км от Петропавловск Камчатски, а огнището - на дълбочина 41,5 км. В отделни райони земетресението е почувствано като трус с магнитуд 6", посочиха от службата.

Последното земетресение, регистрирано близо до бреговете на руския полуостров, беше на 3 ноември с магнитуд 5,6. Това съобщи местният клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, цитиран от ТАСС. Епицентърът на земетресението бeше на 397 км от град Петропавловск Камчатски, а огнището - на дълбочина 42,5 км.

M5.9 earthquake struck off the east coast of Kamchatka, Russia, at 12:37:20 UTC on 18 Dec 2025, about 75 km east of Petropavlovsk - Kamchatsky, at a depth of 50 km; widely felt but no major damage or tsunami warning reported so far.#землетрясение #deprem #sismo pic.twitter.com/jB8xJ03Ux3 — GeoTechWar (@geotechwar) December 18, 2025

В края на юли месец тази година земетресение с магнитуд 8,8 удари крайбрежния полуостров Камчатка. Трусът предизвика вълни цунами, които засегнаха огромна част от Тихоокеанския регион – от Североизточна Азия, през Хавайските острови, до западното крайбрежие на САЩ.

Природното бедствие доведе до масови евакуации, прекъсвания в транспорта и значителна тревога сред милиони хора, които бяха предупредени да се пазят от разрушителните вълни и потенциалните наводнения. Силните трусове са нещо обичайно за региона на руския полуостров, тъй като той се намира в т.нар. „Огнен пръстен на Тихия океан“ – зона с активна сеизмична и вулканична дейност.