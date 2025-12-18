САЩ ще продадат на Тайван оръжия за 11 млрд. долара

Продажбата на оръжия на Тайван на стойност около 11,1 млрд. долара одобриха САЩ. Целта е да бъде подпомогнато укрепването на отбранителната способност на острова.

Това е най-големият оръжеен пакет в историята, продаван от Вашингтон на Тайпе, предадоха ДПА и Ройтерс.

В 8 отделни изявления, в които подробно се описват продажбите, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността заяви, че те "продажбите ще спомогнат за подобряване на сигурността на получателя и ще подпомогнат поддържането на политическата стабилност, военния баланс и икономическия прогрес в региона".

Още: Китай включи ООН в спора си с Япония за Тайван

Пакетът включва самоходни гаубици и свързано с тях оборудване на приблизителна стойност 4,03 млрд. долара, високомобилни артилерийски ракетни системи и свързано с тях оборудване на приблизителна стойност 4,05 млрд. долара, както и софтуер, оборудване и услуги за тактически мисии и свързано с тях оборудване на приблизителна стойност 1,01 млрд. долара.

Продажбата обхваща 8 артикула, включително ракетни системи HIMARS, гаубици, противотанкови ракети Javelin, дронове с бавно летящи боеприпаси Altius и части за друго оборудване, съобщи в изявление министерството на отбраната на Тайван, цитирано от Ройтерс.

Оръжията "няма да променят кардинално военния баланс в региона"

Според американската агенция предложените продажби "ще подобрят способността на Тайван да отговори на настоящи и бъдещи заплахи". Според американски експерти азиатската страна няма да има затруднения да интегрира това оборудване и услуги в своите въоръжени сили.

Източник: Getty Images

Още: Високо напрежение: Китайски въоръжени кораби навлязоха в японски води

Продажбите "няма да променят кардинално военния баланс в региона", посочват още от агенцията.

Вероятно сделката ще ядоса Китай, който отхвърля всякакви официални контакти между САЩ и Тайван. Китайското правителство смята Тайван за част от Китайската народна република, въпреки че островът има свое независимо управление от 1949 г., предаде БТА

През ноември Тайпе обяви допълнителен бюджет от 1,25 трилиона тайвански долара (40 млрд. щатски долара) за следващите 8 години, което според президента Уилям Лай подчертава ангажимента на острова да защити демокрацията си.

Лай добави, че Тайван възнамерява да използва средствата, планирани за периода 2026-2033 г., за финансиране на нови покупки на оръжие от САЩ и за подобряване на асиметричните си отбранителни способности.

Още: Напрежението около Тайван: Китай препоръча на гражданите си да не пътуват до Япония