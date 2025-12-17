Кабинетът подаде оставка:

Пророчество за апокалипсиса: Кървави реки потекоха в Иран (ВИДЕО)

17 декември 2025, 21:45 часа 493 прочитания 0 коментара
Пророчество за апокалипсиса: Кървави реки потекоха в Иран (ВИДЕО)

През последните дни Иран бе обхванат от дъждове, дошли след най-сухата есен от 50 години насам. На Червения плаж на остров Ормуз (Хормуз) водата придоби червен оттенък, създавайки илюзията за реки, пълни с кръв. От видеокадри, публикувани в социалните медии се вижда как плажът и морето са оцветени в яркочервено. Някои свързаха явлението с библейско пророчество, описващо края на света, когато моретата, реките и изворите се превръщат в кръв, пише Wion.

Пораженията по иранската ядрена програма след ударите на САЩ: Фордо - ВИДЕО и САТЕЛИТНА СНИМКА

Библейско пророчество 

„Кръвта във водата е знак за апокалипсиса, предимно от библейската книга Откровение (глави 8, 16), която описва ангели, изливащи купи, които превръщат моретата, реките и изворите в кръв като Божие наказание в последните времена“, написа притеснен потребител в една от социалните мрежи, съобщи УНИАН.

Още: За да не станат жертви на ирански ракети и дронове: Нова практика на петролните танкери в Ормузкия проток

Научно обяснение

Яркият цвят на Червения плаж на Ормуз има своето научно обяснение. Почвата и скалите му съдържат големи количества железен оксид, който придава на водата червен цвят по време на валежи. Железният оксид може също да оцвети почвата в жълто и кафяво, но червеният оттенък тук се дължи на минерала хематит.

Иран одобри затварянето на Ормузкия проток: Какво означава това за света?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Иран Ормузкия пролив Ормузки проток железен оксид
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес