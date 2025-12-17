Пророчество за апокалипсиса: Кървави реки потекоха в Иран (ВИДЕО)

През последните дни Иран бе обхванат от дъждове, дошли след най-сухата есен от 50 години насам. На Червения плаж на остров Ормуз (Хормуз) водата придоби червен оттенък, създавайки илюзията за реки, пълни с кръв. От видеокадри, публикувани в социалните медии се вижда как плажът и морето са оцветени в яркочервено. Някои свързаха явлението с библейско пророчество, описващо края на света, когато моретата, реките и изворите се превръщат в кръв, пише Wion.

Библейско пророчество

„Кръвта във водата е знак за апокалипсиса, предимно от библейската книга Откровение (глави 8, 16), която описва ангели, изливащи купи, които превръщат моретата, реките и изворите в кръв като Божие наказание в последните времена“, написа притеснен потребител в една от социалните мрежи, съобщи УНИАН.

Научно обяснение

Яркият цвят на Червения плаж на Ормуз има своето научно обяснение. Почвата и скалите му съдържат големи количества железен оксид, който придава на водата червен цвят по време на валежи. Железният оксид може също да оцвети почвата в жълто и кафяво, но червеният оттенък тук се дължи на минерала хематит.

