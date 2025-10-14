Китай сам признава колко много помага на Путин във войната с FPV дронове

Китай рязко е увеличил износа за Русия на ключови за производството на FPV дронове компоненти - оптични кабели и литиево-йонни батерии, а това е видим знак, че Пекин засилва подкрепата си за режима на руския диктатор Владимир Путин, пише The Washington Post.

Според официални данни на китайските митници, доставките на оптични кабели за Русия са се увеличили близо десетократно и то през месец август спрямо юли, достигайки рекордно високо ниво, а износът на литиево-йонни батерии също процъфтява. Съгласно данните, Китай е изнесъл оптични кабели за Русия през май, които са дълги 119 000 мили, а през юни - 130 000 мили. Двете числа са рекорд, но това е нищо спрямо август - 328 000 мили. За сравнение, Китай е продължил да доставя и на Украйна, но много по-малко - през август е продал само 72 мили кабели на Украйна, според последните налични данни.

Още: Фаза 0: Пореден сигнал, че Русия се готви за война с НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Що се отнася до литиево-йонните батерии, то през юни износът за Русия от Китай е за рекордните 54 млн. долара, през август е 47 млн. долара. Оптичните кабели са незаменим елемент в един от класовете FPV дронове, ползвани в огромно количество на фронта и от Русия, и от Украйна - защото такива безпилотни летателни апарати са неуязвими за електронно заглушаване.

Атака російського FPV-дрону на авто з командою українських волонтерів

На щастя всі живі та цілі pic.twitter.com/3N8wPyOdwk — Мисливець за зорями (@small10space) October 14, 2025

Анализът на The Washington Post на информация за веригите за доставки, търговски данни и корпоративни съобщения показва, че руските производители работят в тясно сътрудничество с китайски доставчици и дори са създали съвместни производствени линии в Китай. Това партньорство дава на Москва технологично предимство и засилва позицията ѝ на бойното поле, тъй като с оптичните кабели Руската федерация увеличава мащаба на зоните, които насища с FPV дронове.

Още: Стената от дронове срещу Русия скара ЕС. Украински лов на руски войници с FPV дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)