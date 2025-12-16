Войната в Украйна:

Девет живота: Котка оцеля след 10 минути в пералнята (ВИДЕО)

В Китай жена случайно изпра котката си в пералнята. Котката на име Джинтиао прекара 10 минути в машината, докато цикълът приключи. Собственичката откри домашния любимец едва след това. Жената била шокирана, когато е извадила котката от барабана заедно с прането.

За щастие, животното оцеля и е получило само леки наранявания по лапите си.

