Девет живота: Котка оцеля след 10 минути в пералнята (ВИДЕО)

В Китай жена случайно изпра котката си в пералнята. Котката на име Джинтиао прекара 10 минути в машината, докато цикълът приключи. Собственичката откри домашния любимец едва след това. Жената била шокирана, когато е извадила котката от барабана заедно с прането.
In China, a woman accidentally washed her cat— NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2025
The cat, named Jintiao, spent 10 minutes spinning inside a washing machine until the cycle ended. The owner only discovered the pet afterward.
The woman said she was shocked when she pulled the cat out of the drum along with the… pic.twitter.com/O6kmBE0dvu
За щастие, животното оцеля и е получило само леки наранявания по лапите си.
