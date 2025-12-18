Любопитно:

Планината е огромен слънчев панел: Пример от Китай за ВЕИ и зелена енергия (ВИДЕО)

18 декември 2025, 07:44 часа 322 прочитания 0 коментара
Планината е огромен слънчев панел: Пример от Китай за ВЕИ и зелена енергия (ВИДЕО)

В китайската провинция Гуейджоу планините буквално са покрити със слънчеви панели - впечатляващ пример колко много Китай залага на зелената енергия и ВЕИ. 

На стръмни склонове, неподходящи за земеделие, Китай е построил огромни слънчеви ферми. Хиляди панели сега покриват планинските хребети чак до хоризонта, превръщайки скалистия терен в комплекси за генериране на ток. Гледката е изключително впечатляваща.

Китай е световен лидер в производството и инсталирането на слънчева и вятърна енергия, като си е поставила амбициозни цели (1200 GW инсталирана мощност до 2030 г.) и инвестира мащабно във ВЕИ, въпреки че продължава да разчита и на въглища в енергийния си микс - Още: Може ли Китай да изпълни собствената си стратегия за зелена икономика?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
ВЕИ Китай Зелена енергия Слънчеви панели
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес