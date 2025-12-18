Планината е огромен слънчев панел: Пример от Китай за ВЕИ и зелена енергия (ВИДЕО)

В китайската провинция Гуейджоу планините буквално са покрити със слънчеви панели - впечатляващ пример колко много Китай залага на зелената енергия и ВЕИ.

На стръмни склонове, неподходящи за земеделие, Китай е построил огромни слънчеви ферми. Хиляди панели сега покриват планинските хребети чак до хоризонта, превръщайки скалистия терен в комплекси за генериране на ток. Гледката е изключително впечатляваща.

🗻 In China’s Guizhou province, mountains are literally covered with solar panels



On steep slopes unsuitable for agriculture, China has built massive solar farms.



Thousands of panels now blanket mountain ridges all the way to the horizon, turning rocky terrain into… pic.twitter.com/dlC85IbXSt — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2025

Китай е световен лидер в производството и инсталирането на слънчева и вятърна енергия, като си е поставила амбициозни цели (1200 GW инсталирана мощност до 2030 г.) и инвестира мащабно във ВЕИ, въпреки че продължава да разчита и на въглища в енергийния си микс - Още: Може ли Китай да изпълни собствената си стратегия за зелена икономика?