"Чуват се взривове, улиците са празни, нищо не работи": Наша сънародничка за ситуацията в Доха

02 март 2026, 7:26 часа 376 прочитания 0 коментара
Преди броени минути чухме поредните два взрива. От различни локации на Доха мой близки казаха, че се чуват гърмежи. Инструкциите са да не излизаме, да си седим вкъщи, да сме далеч от прозорците. Виждаме как се свалят ракетите. Улиците са празни, няма хора и коли, само доставки по домовете. Това разказа нашата сънародничка Ана Каранова в ефира на Нова телевизия.

Тя разказа още, че повечето магазини са затворени. „Детето ми е онлайн на училище, държавните институции са затворени, някой частни фирми работят също онлайн“, каза тя.

„Ние не знаем какво да си мислим. Получаваме малко информация, повече разбираме от чужди медии или от хора, които нещо са чули и разбрали“, заяви още тя.

Попитана чувства ли се в безопасност, Каранова отговори, че в дома си се чувства в безопасност. „Тук овладяват ситуацията“, добави тя.

Съпругът ѝ, който е пилот, е засегнат от затварянето на въздушното пространство. „Той кацна преди два дни в Нигерия. Там са блокирани още два екипажа и не знаем кога ще могат да се приберат“, обясни тя.

