Усещане за пролет: Николай Василковски разкри какво ни готви Баба Марта

02 март 2026, 7:50 часа 355 прочитания 0 коментара
В следващите дни пролетта ще се усеща все по-силно. Ако погледнем следващите три, ни очакват температури от 16-17 градуса на определени места. Валежи тази седмица ще има в четвъртък и петък, но те ще са на изолирани места. Уикенда, когато е и 8 март, ще е малко по-хладен, като температурите ще са от 7 до 12 градуса. Тази прогноза за времето на първите две седмица на март направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

По думите му времето и през втората седмица на март (9 – 15 март) ще е като през тази. „Астрономическата пролет идва на 20 март, но е рано да кажем какво ни е подготвила Баба Марта. Ако има някакви снеговалежи, то те ще са малки и няма да ни притесняват“, каза той.

Времето днес

Днес ще бъде предимно слънчево. Минималните температури ще бъдат между минус 4 и 1 градус, в София – около минус 3 градуса. В Дунавската равнина и Източна България преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но след обяд облачността ще намалява и видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб предимно северен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в районите с трайна мъгла или ниска облачност – между 5 и 10 градуса, в София – около 15 градуса.

