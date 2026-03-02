2 март в историята: Фердинанд I е признат за княз на България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

2 март 1896 г.: Фердинанд I е признат от Великите сили за княз на България

На този ден през 1896 г. Фердинанд I е признат от Великите сили за княз на България и главен управител на Източна Румелия. Той получава султански ферман.

Роденият във Виена Фердинанд I Сакскобургготски е син на австрийския генерал княз Август и княгиня Клементина, която е дъщеря на френския крал Луи Филип. Българската делегация, изпратена в Европа да търси княз на България, се спира на Фердинанд. По това време той е подпоручик в австро-унгарската армия.

На 25 юни 1887 г. III ВНС одобрява кандидатурата му. Първоначално Русия и другите Велики сили не одобряват избора на Фердинанд. Голяма заслуга за одобряването му има Стефан Стамболов. С промяната на Търновската конституция през 1893 г. се позволява князът да сключи брак с княгиня Мария Луиза Бурбон-Пармска. След като престолонаследникът Борис преминава към източноправославната вяра и дипломатическите отношения с Русия са възстановени, през 1896 г. Фердинанд получава признание от европейските държави за княз на България.

Прочетете също: 26 февруари в историята: Димитър Петков е застрелян до Орлов мост

Той успява постепенно да засили властта си, налагайки т. нар. личен режим. На 22 септември 1908 г. Фердинанд I приема титлата цар след провъзгласяването на независимостта на България.

България води Междусъюзническата война през 1913 г. по време на неговото управление. Тогава тя претърпява своята първа национална катастрофа. Под влияние на Фердинад страната ни се присъединява към Тройния съюз по време на Първата световна война (1914–1918 г.). След последвалата втора национална катастрофа Фeрдинанд е принуден да абдикира от българския престол. Това се случва на 3 октомври 1918 г. в полза на сина му Борис III. След като Фердинанд напуска България, той се завръща в родните си имения в Кобург. По-късно умира там.

2 март 1878 г.: Постигнато е споразумение между Русия и Австро-Унгария за прекратяване на Руско-турската война

На този ден през 1878 г. във Виена е постигнато споразумение между Русия и Австро-Унгария, касаещи условията за сключване на мирния договор за прекратяване на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.). На следващия ден, 3 март 1878 г., е подписан Санстефанският мирен договор за край на войната и Освобождението на България.

2 март 1913 г.: Втора българска армия получава заповед за щурм на Одринската крепост

На този ден през 1913 г. в хода на Балканската война (1912-1913 г.) войските на Втора българска армия получават заповед за атакуване на Одрин. Според заповед № 56 на командващия генерал-лейтенант Н. Иванов, щурмът на Одринската крепост ще се извърши на Източния сектор. Кланетата над българското население в Щип през ноември 1911 г. и в Кочани през юли 1912 г. стават повод за последвалите военни действия. Правителствата на България, Гърция, Сърбия и Черна гора отправят искане до Високата порта за административни реформи в европейските предели на империята заради османските зверства. Но след получения отказ от Великите сили, България, Гърция, Сърбия и Черна гора пристъпват към обща мобилизация на войските си.

Черна гора поставя началото на военните действия след като в края на септември 1912 г. нейните войски нахлуват в Северна Албания. С това дипломатическите отношения между Османската империя и четирите балкански правителства е прекратена. На 5 октомври 1912 г. България и Гърция обявяват война на Турция. Сърбия се присъединява към тях на 7 октомври.

Прочетете също: 27 февруари в историята: Създадена е Българската екзархия