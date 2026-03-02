Техеран затваря вратата за диалог с Вашингтон

Техеран няма да преговаря с Вашингтон. Това заяви секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани в публикация в "X". Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на съобщенията, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.

Al Jazeera reports that, according to the Wall Street Journal, Ali Larijani has conveyed through Omani intermediaries that he will resume talks with Washington.



Larijani responded to the report, saying, "We will not negotiate with the United States"



Израелската армия заяви, че с убийството на върховния религиозен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е ликвидирано "цялото ръководство" на това, което тя нарече иранска "ос на терора". "Ликвидирането на Али Хаменей представлява кулминация на продължително усилие за ликвидиране на висшето ръководство на иранската ос на терора", се казва в изявление на армията.

Според изявлението убийството им е направило Близкия изток по-безопасен за Израел и за света.

Отмъщението за върховния лидер е "законно право и дълг" на Ислямската република, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан. Смъртта на „най-висшия политически авторитет на Ислямска република Иран и виден водач на шиитите в света“ представлява „обявяване на война срещу мюсюлманите и по-специално срещу шиитите по целия свят“, посочи той в изявление, излъчено по държавната телевизия.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция осъди „престъпните и терористични действия, извършени от злонамерените правителства на САЩ и от ционисткия режим“.

Същевременно стана ясно, че Съветът, натоварен да осигури прехода след смъртта на Али Хаменей, е започнал работа, според президента.