Убити висши ирански военни: Няма потвърждение за сочен за наследник на Хаменей, 14-месечната му внучка е мъртва (ВИДЕО)

Все още няма потвърждение дори от по-сериозни западни и израелски източници, че един от повишените в тесния кръг на управлението на Иран след смъртта на аятолах Али Хаменей - аятолах Алиреза Арафи, е бил убит. Косвена податка е, че негов профил в социалната мрежа "Х" беше блокиран, след като там се появи съобщение, че Арафи ще отмъсти за смъртта на Хаменей и че поема контрола над Иран.

Всъщност, Арафи влезе в Съвета за временно управление на Иран, който трябва да избере наследник на аятолах Хаменей. 67-годишният аятолах до момента е бил член на Съвета на пазителите - една от религиозните структури в Иран. Кои точно са имената, сочени за най-вероятен наследник, припомнете си - ОЩЕ: Тръмп заговори кой да е наследникът на Хаменей. Китай побесня (ВИДЕО)

За сметка на това, ирански държавни медии потвърдиха смъртта на общо 7 висши ирански военни. Турският информационен проект Clash Report обобщи имената:

генерал-майор Мохамад Ширази, началник на щаба на аятолах Хаменей

генерал-майор Хасанали Таджик, началник на отдела по логистика на иранския генщаб

генерал-майор Бахрам Хосейни Мотлаг, началник на звеното за планиране и извършване на операции на иранския генщаб

генерал-майор Салех Асади, заместник-началник на разузнаването на иранския генщаб - по-долу има видеокадри от директен удар срещу сградата на иранските разузнавателни служби

генерал-майор Мохсен Дорехбаги, заместник-началник на отдела по логистика и поддръжка на иранските ВВС

генерал-майор Акбар Ебрахимзаде, заместник-началник на кабинета на аятолах Хаменей

генерал-майор Голамреза Резаян, част от разузнавателния апарат на Иран

Israel has eliminated Iran's entire military leadership, IDF says. pic.twitter.com/a3dgrIeA32 — WarTranslated (@wartranslated) March 1, 2026

Iran's Ministry of Intelligence (VAJA/Vezarat-e Ettela'at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran) has been struck in central Tehran. #Iran pic.twitter.com/aQjeTwoed4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 1, 2026

Всички те са загинали в резиденцията на аятолах Хаменей, заедно с него. Потвърдено там е загинала и 14-месечната внучка на Хаменей Захра Мохамади Голпайегани - ОЩЕ: След ударите: Как изглежда резиденцията на Али Хаменей в Техеран (СНИМКА)

Zahra Mohammadi Golpayegani, a 14-month-old granddaughter of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei, was killed along with her family in U.S.–Israeli strikes. pic.twitter.com/9PdgkbMD3c — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Междувременно, тази нощ имаше поредна вълна от въздушни израелско-американски удари в Иран. Сред основните цели пак е Техеран. А в зелената зона в Багдад сблъсъците между подкрепящи аятолаха, вероятно елементи на иракски шиитски милиции, и силите за сигурност на Ирак се ожесточиха - ОЩЕ: Доналд Тръмп обяви колко ирански лидери са убити при ударите, между тях е бивш президент

The moment airstrikes hit the Justice Palace and Police Station 113 in Tehran earlier tonight. #Iran https://t.co/GIzQTWa2kO pic.twitter.com/UflOWCpgAC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 1, 2026

Widespread clashes were reported between security forces and protesters in the area around Baghdad’s Green Zone. pic.twitter.com/m90nEbgukB — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026