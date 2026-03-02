Любопитно:

Курсът на Китай след новата война в Иран: Уж към Русия, но не съвсем

Решението на американския президент Доналд Тръмп в крайна сметка да започне втора война в Иран в рамките на по-малко от година ще засили допълнително курса на Китай към Русия и сближаването на двете автократични големи държави, но Пекин няма да сложи всичките си яйца в една кошница. Това пише американската новинарска агенция Bloomberg. Според материала, американо-израелската операция срещу Иран ще накара китайския автократичен президент Си Дзинпин да се обърне повече към руския петрол.

"Китай купува около 13,4% от петрола, доставян по море, от Иран, което означава, че продължителните прекъсвания биха могли да засегнат китайските компании", пише в материала. В тази връзка агенцията отбелязва, че Русия и Китай едновременно поискаха вчера извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН относно Иран.

Bloomberg обаче не вярва, че Пекин ще ескалира рязко с Вашингтон заради Иран, особено преди срещата на върха между Си и Тръмп през март.

"Премереният стил на Си може да помогне за стабилизиране на срещата на върха с Тръмп. Такъв резултат ще помогне за запазване на търговското примирие, като по този начин ще се запазят ниски американски мита за Китай и ще гарантира на САЩ доставката на китайски редкоземни минерали (като литий)", заключава статията.

