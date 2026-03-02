Войната в Украйна:

Момичето, което си запали цигара със снимка на Хаменей, празнува смъртта му (ВИДЕО)

Момичето, което си запали цигара със снимка на Хаменей, празнува смъртта му (ВИДЕО)

Младата жена, която стана световноизвестна, след като си запали цигара със снимка на вече убития аятолах Али Хаменей, отпразнува бурно новината за смъртта му. Иранката всъщност живее в Канада - тя стана популярна по време на масираните протести срещу режима на аятолаха в края на 2025 година и началото на 2026 година - ОЩЕ: Иранките палят цигари със снимки на аятолаха: Режимът на Хаменей се клати все повече (ВИДЕО)

Как точно се казва младата жена не е ясно - в социалната мрежа Х тя използва псевдонима Мортиша Адамс. Тя отказа интервю на Reuters през януари, но даде интервю за испанската медия The Objective, в което каза, че е живяла по-голямата част от 23-те си години в Иран, но сега е избягала в Канада. Семейството ѝ все още е в Иран, разказа тя - интервюто е от 13 януари.

Междувременно, втората война в Иран в рамките на по-малко от година гори с пълна сила:

Ивайло Ачев
