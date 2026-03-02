"Хизбула" няма да седи със скръстени ръце: Проф. Владимир Чуков очаква нов режим в Иран

"Хизбула" няма как да седи със скръстени ръце във войната с Иран. Това, което виждаме е една изключителна на бомбардировки нощ, имаме и силен концентриран огън върху силните институции в Иран. Иранците се опитват постепенно да не изтрелват ракетите си на вълни, а да поддържани минимален огън". Това мнение изрази пред bTV арабистът проф. Владимир Чуков. Още: Втора атака на Иран срещу британска база в Кипър. Големите в Европа готови за война, Испания - против (ВИДЕО)

Войната ще достигне до пик на изкристализация

Снимка: Getty images

Още: На прага на войната: Тръмп има три варианта за Иран

Според него "Хамас" не са в състояние да се включат във войната. Иранците се опитаха и успяха да организират техните проксита и ще видим докъде ще стигне това, посочи проф. Владимир Чуков.

Според проф. Чуков войната ще достигне до пик на изкристализация. "Пак ще се запази режима, но няма да бъде едно лице, което да управлява държавата, а ще бъде колектив. Може да се потърси и по-гъвкава форма в Иран", смята арабистът.

Той е на мнение, че дори и да се запази режимът в Иран, то той няма вече да бъде същият.

Проф. Владимир Чуков посочи, че първо трябва да бъде премахнати ракетите, а също така и иранският военноморски флот, който представлява кошмар за корабоплаването в региона. Иначе той заяви, че не може да каже дали ескалацията в Близкия изток ще продължи три-четири седмици, както декларира президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Още: Иран удари Йерусалим, Израел мобилизира резервисти, Тръмп обяви, че операцията продължава с пълна сила (ВИДЕО)