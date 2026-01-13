Лайфстайл:

"До часове може да има промяна на режима в Иран": Константин Вълков с прогноза

13 януари 2026, 09:25 часа 343 прочитания 0 коментара
В рамките на часове е възможна смяна на режима в Иран. Това мнение изрази журналистът Константин Вълков в ефира на Нова телевизия. Той предупреди, че подобен сценарий може да доведе до хаос и разрушена държава.

Революцията в страната

По думите му в момента е изключително трудно да се получи адекватна информация за реалните мащаби на случващото се. "Никой не дава официални данни, но е ясно, че протестите са огромни", заяви Вълков. Той подчерта, че сегашните протести се различават коренно от предишните. Докато по-рано демонстрациите са били насочени към защита на правата на жените и демокрацията, сега по улиците се виждат плакати с призиви за смърт, което показва дълбоката радикализация на общественото недоволство.

Журналистът изрази мнение, че реално няма поле за преговори. "Икономическата ситуация в Иран е катастрофална. Цените са толкова високи, че дори семейства от средната класа не могат да си позволят нормален обяд", заяви той, позовавайки се на информация, получена преди спирането на интернет. 

Според Вълков единственото възможно споразумение с Тръмп би било свързано с избягване на военен удар срещу Иран.

Колегата му Огнян Дъскарев изрази по-умерена позиция, като заяви, че не очаква военни действия в близко бъдеще. 

 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Иран протести Константин Вълков
