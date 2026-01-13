"До часове може да има промяна на режима в Иран": Константин Вълков с прогноза

В рамките на часове е възможна смяна на режима в Иран. Това мнение изрази журналистът Константин Вълков в ефира на Нова телевизия. Той предупреди, че подобен сценарий може да доведе до хаос и разрушена държава.

ОЩЕ: На фона на протести и жертви: Иран е "отворен към дипломация" със САЩ (ВИДЕО)

Революцията в страната

По думите му в момента е изключително трудно да се получи адекватна информация за реалните мащаби на случващото се. "Никой не дава официални данни, но е ясно, че протестите са огромни", заяви Вълков. Той подчерта, че сегашните протести се различават коренно от предишните. Докато по-рано демонстрациите са били насочени към защита на правата на жените и демокрацията, сега по улиците се виждат плакати с призиви за смърт, което показва дълбоката радикализация на общественото недоволство.

Журналистът изрази мнение, че реално няма поле за преговори. "Икономическата ситуация в Иран е катастрофална. Цените са толкова високи, че дори семейства от средната класа не могат да си позволят нормален обяд", заяви той, позовавайки се на информация, получена преди спирането на интернет.

ОЩЕ: Първи данни за броя на загиналите при протестите в Иран, размириците продължават (ВИДЕО)

Според Вълков единственото възможно споразумение с Тръмп би било свързано с избягване на военен удар срещу Иран.

Колегата му Огнян Дъскарев изрази по-умерена позиция, като заяви, че не очаква военни действия в близко бъдеще.