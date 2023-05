Еничар, спайдърмен и каубой: Как се явиха избиратели пред урните в Турция (СНИМКИ и ВИДЕО)

В окръг Дюздже треньорът на отбора по тайландски бокс (муай-тай) Мухаммет Бишгин пристигна пред избирателната секция на кон и облечен в традиционно еничарско облекло. Той заяви, че е искал по този начин да привлече вниманието към важността на изборите, съобщи турската частна телевизия НТВ.

Сред избирателите, които се постараха днес да разведрят изборната атмосфера, беше 47-годишният Фарук Джерен от Измир, който също се появи на кон, но в каубойски дрехи. Той завърза коня си на дърво, преди да се насочи към избирателната секция, за да упражни правото си на глас. "Преживяваме напрегнат период. За да се разтоваря от това напрежение, предпочетох да дойда с кон вместо с кола", обясни той.

Друг турски гражданин предпочете пък да гласува в образа на Спайдърмен.

Освен това в социалните мрежи се разпространява и забавно видео, в която репортер спира на улицата семейна двойка с въпрос за кого ще гласуват. Мъжът отговаря "За Ердоган", което предизвиква недоволна реакция у съпругата му, която отговаря, че ще гласува за кандидата на опозицията и с репликата "Какво каза?" започва да налага мъжа си докато случайните свидетели на сцената се смеят.

