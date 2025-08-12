Израел с доклад: В Газа няма масов глад, въпреки твърденията на "Хамас"

Служба, подчинена на израелското министерство на отбраната, публикува днес нов доклад, в който се твърди, че "няма признаци за широко разпространен глад" в Ивицата Газа, където ООН от седмици предупреждава за риск от "масови случаи на гладна смърт", предаде Франс прес. Службата "Когат", отговаряща за гражданското управление на палестинските територии, посочва в доклада, че е направила "задълбочен преглед" на данните на "Хамас" за смъртните случаи в резултат на недохранване в палестинските територии.

Министерството на здравеопазването в Газа, контролирано от ислямисткото движение "Хамас", оценява общия брой на жертвите на глада до момента на 227, от които 103 деца.

"Когат" отбелязва "значителна разлика" между тези числа и "документираните случаи с пълни идентификационни данни" в медиите и социалните мрежи, което според службата "поражда съмнения относно тяхната достоверност".

Анализът на всеки отделен случай на оповестените жертви на глада показва, че повечето от тях са страдали от предварително съществуващи здравословни проблеми, които са довели до влошаване на състоянието им, без връзка с недохранването“, твърди също "Когат", за която тези "екстремни случаи не отразяват състоянието на цялото население на Ивицата Газа".

"Когат" осъжда "циничното използване на потресаващи кадри" от "Хамас" в опит да прокарат техните твърдения.

В отговор в свое изявление днес правителството на "Хамас" публикува пространно "опровержение на лъжите" на "Когат", и ги определи като "отчаян и напразен опит да се прикрие документирано на международно равнище престъпление, а именно систематичния глад" на населението на Газа.

