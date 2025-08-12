Войната в Украйна:

Турция се справи с пожарите в Чанаккале

12 август 2025, 14:16 часа 330 прочитания 0 коментара
Пожарът край град Айваджък в Западна Турция е напълно изгасен, а този край град Чанаккале е под контрол, като продължават дейностите по пълното му потушаване, съобщи турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ, цитиран от ТРТ Хабер и БТА. По думите на Юмаклъ пожарите в окръзите Болу, Кахраманмараш, Одрин и Хатай, за които бе съобщено по-рано днес, също са напълно изгасени.

Със значително намалена сила продължават да горят два отделни горски пожара – един в района на град Карабурун в окръг Измир и един в град Сома, окръг Маниса, информира още турският министър.

Междувременно турската агенция ДХА съобщи, че при пожар, възникнал тази сутрин в хамбар в град Бигадич, окръг Балъкесир, напълно са изгорели 15 къщи. По данни на местните власти пожарът се е разраснал с изключителна скорост, поради което изпратените на място екипи на пожарната не са могли да предпазят домовете на хората. Към момента пожарът е напълно изгасен, съобщават от агенцията.

Спасиана Кирилова
