Евросъюзът е готов с нови по-строги санкции срещу Иран

Европейският съюз е готов да предложи нови, по-строги санкции срещу Иран заради продължаващите репресии срещу протестиращите ирански граждани. Говорител на Европейската комисия заяви днес, че Брюксел внимателно следи ситуацията. Европа изрази подкрепата си за Иран в законната му борба за свобода.

Европейската комисия призова за незабавно освобождаване на всички арестувани демонстранти и за възстановяване на пълния достъп до интернет. Според Брюксел смяната на режима в Техеран е решение на иранския народ. От Комисията отказаха да съобщят дали са в контакт с Реза Пахвали - сина на последния ирански шах, които се смята за лидер на опозицията в изгнание.

През последните години ЕС вече наложи поредица от санкции срещу ирански организации и лица заради злоупотреби и сериозните нарушения на човешките права в страната. "Изразяваме пълна солидарност с иранския народ и осъждаме употребата на сила срещу демонстранти. Потресени сме от съобщенията за жертви. Готови сме да предложим нови, по-строги санкции заради насилствените репресии срещу протестиращите. Това е решение, което държавите членки от ЕС трябва да вземат с единодушие", заяви говорителят на Еврокомисията Ануар Ел Ануни.