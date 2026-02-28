Лайфстайл:

Орбан "блести" като Z-блогър: Няма петрол заради войната в Иран, трябва да дойде от Русия (ВИДЕО)

28 февруари 2026, 19:47 часа 501 прочитания 0 коментара
Унгарският премиер Виктор Орбан, който е изправен пред реалната опасност да загуби властта през април заради възхода на основния му политически противник Петер Магяр, стигна до нови висоти. Този път - пак в опит да върне руския петрол в Унгария - Още: Не вярват на Украйна: Орбан и Фицо искат проверка на нефтопровода "Дружба"

Предвид избухналата нова война в Иран, Орбан извади следната логика: Иран доставя големи количества петрол на света. Ако има война, няма да има доставки, твърди унгарският премиер. И още от разсъжденията му: Иран контролира и критично важен морски проток - Ормузкия. Дали ще може да го контролира след войната – или дори да го блокира по време на войната – не знаем. Това обаче означава, че много по-малко петрол ще достигне до световния пазар, което ще повиши цените. Трябва по някакъв начин да се предпазим от това.

Как - "евтиният" руски петрол трябва пак да тече по "Дружба" за Унгария. Затова и украинският президент Володимир Зеленски да се задейства, призова Орбан.

А точно преди това той се похвали с предизборен клип как унгарската армия пази унгарска рафинерия от "украинските заплахи":

В съзвучие с Орбан, Z-блогър вече се размечта как Европа щяла да се моли на Русия да пусне петрол по "Дружба", защото Иран затваря Ормузкия проток - ОЩЕ: Удар по световната търговия с петрол: Първи данни за иранска блокада на Ормузкия проток

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Виктор Орбан война Украйна руски петрол нефтопровод Дружба война Иран
