Орбан "блести" като Z-блогър: Няма петрол заради войната в Иран, трябва да дойде от Русия (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е изправен пред реалната опасност да загуби властта през април заради възхода на основния му политически противник Петер Магяр, стигна до нови висоти. Този път - пак в опит да върне руския петрол в Унгария - Още: Не вярват на Украйна: Орбан и Фицо искат проверка на нефтопровода "Дружба"
Предвид избухналата нова война в Иран, Орбан извади следната логика: Иран доставя големи количества петрол на света. Ако има война, няма да има доставки, твърди унгарският премиер. И още от разсъжденията му: Иран контролира и критично важен морски проток - Ормузкия. Дали ще може да го контролира след войната – или дори да го блокира по време на войната – не знаем. Това обаче означава, че много по-малко петрол ще достигне до световния пазар, което ще повиши цените. Трябва по някакъв начин да се предпазим от това.
Как - "евтиният" руски петрол трябва пак да тече по "Дружба" за Унгария. Затова и украинският президент Володимир Зеленски да се задейства, призова Орбан.
💩 Orbán has decided that if he’s going to embarrass himself, he might as well go all the way — dragging the war in Iran into the debate over the “Friendship” oil pipeline— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
Iran supplies large volumes of oil to the world. If there is war, there will be no deliveries, Hungary’s… pic.twitter.com/lhc4vo47Xu
А точно преди това той се похвали с предизборен клип как унгарската армия пази унгарска рафинерия от "украинските заплахи":
Orban posted a video of troops guarding a Hungarian oil refinery from what he calls "Ukrainian threats." Hungary won't give in to Zelensky's "blackmail" over the Druzhba pipeline, he declared. What "Ukrainian threats" those men are protecting the site from remains unclear. pic.twitter.com/H24EaoO3yi— WarTranslated (@wartranslated) February 28, 2026
В съзвучие с Орбан, Z-блогър вече се размечта как Европа щяла да се моли на Русия да пусне петрол по "Дружба", защото Иран затваря Ормузкия проток - ОЩЕ: Удар по световната търговия с петрол: Първи данни за иранска блокада на Ормузкия проток
Russian Z-bloggers are living their best day as Iran burns, fantasizing about Tehran closing the Strait of Hormuz and Europe "crawling back to beg for Russian oil through Druzhba pipeline." pic.twitter.com/pLrzbVj8p3— WarTranslated (@wartranslated) February 28, 2026