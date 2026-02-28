"Игрите" на Путин и Зеленски: С прецедент във войната руската армия започва нова фаза (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако руският диктатор Владимир Путин откаже среща с Володимир Зеленски, войната ще бъде дълга, предупреди самият украински президент. Ако кремълският стопанин се съгласи на дискусия в тристранен формат със САЩ, то Киев ще има шанс в следващите месеци да се опита да сложи край на сраженията, категоричен е лидерът на нападнатата от Москва страна. "Ще поканя Путин в Киев, но защо? Не си играя с него и съм готов за среща. Готов съм за разговор, но на неутрална платформа", каза той в интервю за Sky News.

"Не е нужно да е неутрална, но не трябва да е нито руска, нито беларуска. Защото те са съюзници в тази война. Беларус е пасивен агресор, това е вярно. Защото бяхме атакувани от беларуска територия", заяви президентът на Украйна, след като Путин вече го покани само и единствено в Москва и той, разбира се, отказа.

Зеленски коментира и териториалните спорове с Русия, която иска пълен контрол над Донбас, т.е. изтегляне на украинските сили от така наречения крепостен пояс - нещо, кокето е "червена линия" за Киев. Президентът заяви, че ако Украйна изтегли войските си от градове като Краматорск и Славянск, 200 000 души веднага ще попаднат под руска окупация. Той предупреди, че жителите, които не приемат руския контрол, могат да бъдат убити, изпратени на фронта или хвърлени в затвора, като цитира подобни случки от Луганск, Донецк и Крим.

Volodymyr Zelensky said that if Ukraine withdrew troops from cities such as Kramatorsk and Sloviansk, 200,000 people would immediately fall under Russian occupation. He warned that residents who do not accept Russian control could be killed, sent to the front or imprisoned,… pic.twitter.com/KNivomEi9M — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2026

Володимир Зеленски също така заяви, че на американците им е трудно да разберат руското мислене - например кога Москва лъже. Той добави, че е казал на американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, че е по-лесно да се приеме, че Русия лъже през цялото време. Зеленски също така попита защо изборите в Украйна са толкова важни за руснаците и американците, но не толкова за украинците.

Zelensky said Americans struggle to read Russia and tell when it lies adding he told Jared and Steve it is easier to assume Russia lies all the time. He also asked why Ukraine elections matter so much to Russians and Americans but less to Ukrainians. pic.twitter.com/4Jq1D8N9rx — WarTranslated (@wartranslated) February 27, 2026

Същевременно бившият британски премиер Риши Сунак започна да съветва Володимир Зеленски като член на Международния консултативен съвет за икономическото възстановяване на Украйна. Неплатената длъжност ще се фокусира върху възстановяването на енергийния сектор на страната и стимулирането на инвестициите преди следващата зима.

Русия набира студенти за армията, иска да ги праща за "пушечно месо" на фронта

Русия разширява усилията си за набиране на кадри от университетите за попълване на състава на своите сили за безпилотни системи. Руската служба на BBC съобщи на 27 февруари, че Министерството на отбраната е засилило кампанията и сега тя действа в най-малко 95 учебни заведения в цялата страна. Ведомството е оказало натиск върху студентите да подпишат договори с него по време на лични срещи в 90 от тези заведения. Медията отбеляза, че 95-те образователни институции не включват такива, в които руското Министерство на отбраната провежда „непряко набиране на кадри“ - например откриване на центрове за дронове в руски университети.

В материала се твърди, че руските университети популяризират успешните усилия за набиране на кадри, вероятно с цел да привлекат повече студенти да подпишат договори с Министерството на отбраната.

Базираната в Германия руска опозиционна медия Echo ("Ехо") пък съобщи на 26 февруари, че руското Министерство на отбраната набира студенти от най-малко 57 университета и 13 колежа и технически колежи в 24 федерални субекта, включително в окупирания Крим, и е разширило кампанията си за набиране на кадри, за да включи всички студенти, а не само тези с по-слаби академични резултати. Медията отбеляза, че руското ведомство обещава на студентите, че те ще служат само в подразделения на безпилотните системи - предпочитана военна професия, която е свързана с по-малък риск за живота и здравето в сравнение с пехотата, но че поне някои от договорите съдържат клаузи, които позволяват на Министерството на отбраната да изпраща новобранците във всякакви руски военни подразделения. Тоест - създава се възможност те да бъдат пращани като щурмоваци, за "пушечно месо": Путин награждава бригада, купувала войници за смъртоносни щурмове на фронта в Украйна (ВИДЕО).

Echo съобщи, че руското Министерство на отбраната използва тактика на „моркова и тоягата“, като предлага предимства, включително високи заплати, гарантирана едногодишна служба, стипендии за образование и опрощаване на студентски дългове, а също така принуждава и заплашва студентите да подпишат договори.

Руското опозиционно издание Meduza съобщи на 26 февруари, че Колежът по транспортни технологии „Николай Лунин“ в Новосибирск е организирал тридневно прожектиране на пропагандни филми за руснаци, които „са предали“ Русия (заглавието е "Предателство"), защото студентите там са отказали да се запишат доброволно за военна служба.

Междувременно се появи видео, показващо как руснаците използват тийнейджърски труд в завода за сглобяване на дронове "Шахед" в икономическата зона "Алабуга" в Татарстан. Според различни източници ученици на възраст между 14 и 16 години са принуждавани да записват рекламни видеоклипове за производството на безпилотни летателни апарати, използвани в ударите срещу Украйна.

Russians are exploiting teenage labor at a Shahed drone assembly plant in Tatarstan. Students reportedly even as young as 14 to 16 are forced to record promotional videos for UAV production used in strikes on Ukraine. #Russia pic.twitter.com/6Ym8rv0s7h — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2026

Военното министерство започна набирането на кадри, насочено към руски студенти с ниски резултати, през декември 2025 г. и разшири тази дейност през януари тази година. Руското министерство на отбраната може да набере студенти за конвенционалната армия. Силите му обаче все по-трудно постигат целите си за набиране на кадри, като през януари 2026 г. за първи път от началото на пълномащабната инвазия броят на жертвите в Русия надхвърли броя на набраните кадри, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Украйна същевременно е унищожила мрежа за насочване Mesh, използвана за контрол на дронове "Шахед" от Беларус, заяви министърът на отбраната Михайло Федоров. Релетата позволявали координацията на дроновете над Киев и централните региони. Съветникът Серхий Бескрестнов допълни, че няколко високи кули близо до границата са били унищожени.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Рязка промяна надолу на дневна база в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна отчита украинският генщаб. След като на 26 февруари имаше 230 бойни сблъсъка, то на 27 февруари са били 148. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 328 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 60 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3483 изстреляни снаряда, като това е с около 330 повече за денонощие. Руската армия е използвала 8681 FPV дрона, което е с над 2000 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В направлението при Гуляйполе в Запорожка област са станали най-интензивните боеве - там руснаците са осъществили 37 пехотни атаки. В Покровското направление Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са отблъснали 24 щурма, а в спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още три сражения, гласи своската. В направлението при Константиновка руската армия е извършила 15 нападения. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за изминалото денонощие.

An epic detonation of a Russian Solntsepek MLRS. pic.twitter.com/vQZ4lM3lNE — WarTranslated (@wartranslated) February 27, 2026

Руските сили вероятно са започнали артилерийска подготовка и подготовка на бойното поле за използването на дронове на фона на очакваната пролетно-лятна офанзива срещу украинския крепостен пояс в Донецка област. Те обстреляха Биленке - на около 14 километра от фронтовата линия и непосредствено североизточно от Краматорск, тоест северния край на крепостния пояс. Това е поредица от укрепени градове, които от 2014 г. насам съставляват гръбнака на украинската отбрана в региона. Обстрелите са станали на 26 и 27 февруари – за първи път руските сили нанасят удари по Краматорск или неговите предградия с артилерийски оръдия, отчита ISW.

Руснаците вероятно ще започнат фазата на наземния щурм на тази офанзива в близко бъдеще - след фазата на артилерийската подготовка, която явно вече е в ход, добавят анализаторите. Руските сили също така провеждат кампания за въздушно прекъсване на бойното поле срещу южния край на крепостния пояс. Това означава, че използват въздушна сила за нанасяне на удари по цели в оперативния тил на фронтовата линия (на около 20 до 100 километра от линията на контакт), за да се повлияе на тактическите операции на бойното поле. Офанзивата срещу крепостния пояс обаче ще е нещо много трудно за руската армия и към момента има оценки, че тя не е подготвена: Путин засега може само да сънува земята, която иска с мирен договор - нужни са повече ресурси и жертви от Покровск, а Русия се задъхва (ОБЗОР - ВИДЕО).

Украински военнослужещ, действащ в посока Славянск, съобщи на 26 февруари, че руското военно командване разполага подкрепления в посоката, което е още един индикатор, че Русия планира да даде приоритет на офанзивните операции срещу крепостния пояс в близко бъдеще. Руската наземна офанзива за превземане на укрепените градове вероятно ще бъде многогодишна операция, която ще струва на руското военно командване значително време, човешки ресурси и средства. Досега руските сили не са били в състояние или не са проявявали желание да концентрират необходимите ресурси за решителна офанзивна операция, особено в този район.

Що се отнася до Константиновка, която е в близост, руските сили вероятно са използвали бял фосфор там и може да са засегнали безразборно цивилни райони в нарушение на международното право. Геолокализирани кадри, публикувани на 27 февруари, показват руски удар с оръжия, които изглеждат като боеприпаси с бял фосфор, срещу югозападната част на Константиновка. Украинска бригада, действаща в посоката, съобщи, че руските сили са използвали бял фосфор при удара и веднага след това са нанесли удар по района с управляема бомба FAB-1500. Макар да не може да се прецени дали в засегнатия район е имало цивилни, в Константиновка все още живеят такива - украинската бригада съобщи, че там остават около 2000 цивилни.

💔 This is not AI — this is Kostiantynivka



The city in Ukraine’s Donetsk region continues to come under attack. The footage shows a local resident killed in a Russian drone strike. pic.twitter.com/FHR5xna9DC — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2026

Footage from the Reconnaissance Platoon "Rv28", 3rd MBn, 28th Mechanized Brigade and the UAS Regiment "Phoenix" shows Russian white phosphorus shelling in a residential neighbourhood in Kostyantynivka, next to St. Nicholas Church@GeoConfirmed @UAControlMap

📌48.494406, 37.709886 pic.twitter.com/KJ8KwxxKfZ — Audax (@AudaxonX) February 27, 2026

Протокол III от Конвенцията за конвенционалните оръжия забранява използването на запалителни оръжия като бял фосфор срещу цивилни цели или в райони с концентрация на цивилни. Руските сили са използвали бял фосфор и запалителни боеприпаси, което се счита за нарушение на международното право в Украйна.

Украинските сили са влезли в Березове (североизточно от Гуляйполе и източно от Върбово) от източната страна, докато центърът и западните части остават оспорвани. Предполага се, че руското присъствие там вече не е факт. Украинските сили са забелязани и на около 4,5 км южно от Върбово. Според доклади на украински източници се наблюдава движение към Красногорско, от другата страна на река Янчур - близо до Злагода. Още на запад селищата Йехоровка и Привилия вероятно са под украински контрол, но това не е потвърдено.

Huliapole axis update:



Ukrainian forces entered Berezove from the eastern side, while the center and western parts remain contested. It is assumed that Russian presence there has disappeared.



Ukrainian forces were also spotted about 4.5 km south of Verbove. Reports indicate… pic.twitter.com/psY1fTYEA0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2026

Руският военен блогър "Рибар" - канал, поддържан от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук - най-накрая призна украинското настъпление южно от Върбово, но продължава да отрича ситуацията в района на Олексиевка-Степово-Върбово и западно от река Гайчур.

Russian milblogger Rybar finally acknowledged Ukrainian movement south of Verbove, while staying in denial on the situation near Oleksiivka-Stepove-Verbove and west of the Haichur river which in reality is far from what he is trying to present. #Ukraine https://t.co/i4AcUZlaEy pic.twitter.com/YV8WElGjj9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2026

Геолокализирани кадри, публикувани на 27 февруари, показват украинските сили да нанасят удари по руски военнослужещ, действащ югоизточно от Зализнично (западно от Гуляйполе). Те също така сочат, че руските сили вероятно са напреднали южно от Гуляйполе.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, публикува пореден анализ в профила си във Facebook, като в случая обръща внимание на събитията при Гуляйполе. По думите му - руснаците упорито се опитват да напреднат западно от града, докато на северния им фланг очевидно се провеждат събития, които явно не допринасят за това. "Напредналите контраатакуващи пехотни групи на ВСУ вече са на 6,7 км от пътя Гуляйполе - Велика Новоселка", посочва Машовец.

Същевременно предните части на няколко руски единици упорито се опитват да напреднат към Горна Терса и Гуляйполско. "Вражеското командване използва активно пътищата Полога - Дорожнянка - Гуляйполе и Хлиборобно - Марфопил - Гуляйполе за превоз и маневриране със сили и средства на прилежащия фланг на групите "Восток" и "Днепър". Мисля, че в близко бъдеще 76-а десантно-щурмова дивизия на противника ще се опита драстично да увеличи активизацията си през границата на Мала Токмачка - Мирно. При обхвата на Ореховския район на отбраната на ВСУ ще се опита да осъществи "малък кръг" - да пробие в "триъгълника" на Омелник - Егоровка - Червона Криница, вместо задълбочен оперативен пробив към река Върхня Терсянка", анализира Константин Машовец.

Трябва руснаците да прегрупират допълнителни сили и средства, за да имат успех, посочва анализаторът. Ненавременното излизане на руснаците по фланговете на Ореховския район на отбраната на Въоръжените сили на Украйна може да доведе до това украинското командване да ги контраатакува на свой ред. Такова нещо вече е правено от ВСУ и в Запорожкото направление възможностите за това са "напълно налице", отчита той.

Активност има и в Курска област на Русия, както и в граничната на нея украинска Сумска област. Бойци от бригадата „Стоманена граница“ на Държавната гранична служба на Украйна са унищожили 7 укрития, антена, 2 миномета и минометна позиция с боеприпаси през изминалия ден в руския регион и в северната част на регион Суми. Наскоро бе потвърдено, че руските сили напредват в близост до Покровка в Сумска област.

Fighters of the State Border Guard Service brigade Steel Border destroyed 7 shelters, an antenna, 2 mortars and a mortar position with ammunition over the past day in Russia’s Kursk region and northern Sumy region. Russian forces were recently confirmed advancing near Pokrovka in… pic.twitter.com/xG0gN5MC8K — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2026

Противовъздушната отбрана на Украйна през изминалата нощ е свалила или неутрализирала 96 безпилотни летателни апарата, изстреляни от руските сили. През нощта на 28 февруари те са атакували с балистична ракета „Искандер-М“, както и със 105 дрона. Шест атакуващи безпилотни летателни апарата са нанесли удари по Украйна, а отломки от свалени дронове са паднали на 7 места.

Пожар е избухнал в нефтопреработвателния завод в село Новоминская в Каневския район на Краснодарски край на Руската федерация в резултат на падане на отломки от дрон, съобщи регионалният център за реагиране при извънредни ситуации. 39 души са участвали в гасенето на пожара в рафинерията. Огънят е обхванал един от резервоарите за съхранение и прилежащата му площ от 150 квадратни метра. Според предварителните данни няма пострадали. По-късно центърът за реагиране при извънредни ситуации съобщи, че пожарът в рафинерията е бил потушен.

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са свалили 97 украински дрона през нощта.

