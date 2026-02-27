Показаха новата украинска балистична ракета FP-7 (ВИДЕО)

Главният конструктор на Fire Point Денис Щилерман показа видео от тестовете на новата украинска балистична ракета FP-7. Той публикува кадрите на страницата на X в социалните мрежи. Според съобщенията, обхватът на ракетата е до 200 км.

Ето и основните технически характеристики на ракетата FP-7:

височина на полета - 65 км;

максимален полезен товар (тегло на бойната глава) - до 150 кг;

максимална скорост - 1500 м/с;

максимално време на полет – 250 сек.

Балистична ракета FP-7: Какво е известно?

През декември 2025 г. Щилерман отбеляза, че компанията възнамерява да завърши всички официални процедури за внедряване на новата украинска балистична ракета FP-7. Той добави, че тази ракета се разработва като високоскоростна ракета, която трябва да отговаря на характеристиките на системите от клас С-400. Системата е разработена като средство за преодоляване на руските системи за противовъздушна отбрана около руската столица, както и като инструмент, чието използване не би изисквало външно одобрение.

Footage of the first FP-7 ballistic missile launches. Reported specs list up to 200 km range and a 150 kg warhead.@DenShtilierman shared pic.twitter.com/TGPhtRI2fL — WarTranslated (@wartranslated) February 27, 2026

Според главния конструктор на компанията, ракетата FP-7 ще има свръхзвукова скорост от над 1200 м/с. Тази способност, съчетана с използването на композитни материали, ще направи малко вероятно тя да бъде прихваната от руските системи за противовъздушна отбрана.

Щилерман сподели още, че компанията е пресъздала самостоятелно дизайна на един от ракетните модули С-300/С-400, е произвела задвижванията и е разработила собствен двигател, което означава, че компанията е успяла да създаде напълно нова функционална ракета.