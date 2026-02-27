Войната в Украйна: Мощни взривове в Белгородска област, пожар в петролна база в Краснодарския край (ВИДЕО)

Огромна експлозия избухна в апартамент на улица „Кадирова“ в Москва, съобщават информационните агенции. Районните спешни служби реагираха масово на инцидента. Все още не е ясно каква точно е причината за взрива, но не се изключва битов инцидент.
An explosion occurred in an apartment on Kadyrova Street in Moscow, according to local media. District emergency services responded en mass to the incident. It is still unclear what happened. #Russia pic.twitter.com/SlCP92IzwK— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2026
Пожар избухна край Белгород след украински удар. Местните канали съобщават за вторични експлозии, вероятно причинени от складирани боеприпаси.
A major fire broke out in Belgorod after a reported strike, a garage near an enterprise caught fire in Tavrovo village following the attack. Eyewitness footage captured sounds resembling secondary ammunition detonations. #Russia pic.twitter.com/8ykbLIfnk8— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2026
По първоначални информации, експлозиите са в село Таврово, в Белгородска област. Съобщава се за множество вторични детонации.
Another video of the situation in Tavrovo. Secondary detonations are clearly heard and visible. https://t.co/WooMlJkn3R pic.twitter.com/Q6S74fGTLH— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2026
Пожар избухна и в петролна база в Новоминска, в Краснодарския край. Според местните власти, причина за това е падане на „отломки от безпилотен летателен апарат“. На мястото работят аварийни и специални служби.
A fire broke out at an oil facility in Novominskaya, Krasnodar region, after falling "UAV debris", Russian sources report. Emergency and special services are working at the scene. #Russia pic.twitter.com/Ij15FeAG97— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2026
Същевременно се появи информация, че Италия изпраща платформи за противовъздушна отбрана SIDAM 25 на Украйна. Според непотвърдени официално за момента твърдения, става въпрос за достатъчно системи, за да се оборудват три батерии.