Войната в Украйна: Мощни взривове в Белгородска област, пожар в петролна база в Краснодарския край (ВИДЕО)

27 февруари 2026, 23:47 часа 442 прочитания 0 коментара
Огромна експлозия избухна в апартамент на улица „Кадирова“ в Москва, съобщават информационните агенции. Районните спешни служби реагираха масово на инцидента. Все още не е ясно каква точно е причината за взрива, но не се изключва битов инцидент. 

Пожар избухна край Белгород след украински удар. Местните канали съобщават за вторични експлозии, вероятно причинени от складирани боеприпаси. 

По първоначални информации, експлозиите са в село Таврово, в Белгородска област. Съобщава се за множество вторични детонации.

Пожар избухна и в петролна база в Новоминска, в Краснодарския край. Според местните власти, причина за това е падане на „отломки от безпилотен летателен апарат“. На мястото работят аварийни и специални служби.

Същевременно се появи информация, че Италия изпраща платформи за противовъздушна отбрана SIDAM 25 на Украйна. Според непотвърдени официално за момента твърдения, става въпрос за достатъчно системи, за да се оборудват три батерии.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
