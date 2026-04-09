Франция посече плана на Тръмп за Ормузкия проток: Незаконно е, никой няма да плаща такса

Въвеждането на такса за преминаването на Ормузкия проток е "неприемливо", тъй като такава мярка би била несъвместима с нормите на международното право. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро пред френското радио "Франс Ентер".

"Такава мярка би била неприемлива, защото свободата на корабоплаване в международни води е общо благо, което не трябва да бъде възпрепятствано от каквато и да е пречка или правила за преминаване", посочи Баро.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че се обмисля създаването на многонационална компания, която ще контролира корабоплаването в Ормузкия проток чрез въвеждането на такса. Първоначално той говореше само САЩ да въведат такава такса, за да си върнели "разходите за охрана" на корабите при преминаването им оттам, но след критиките вериятно осъзна, че това би се възприело директно като "пиратство". Вчера вече Тръмп заговори за международна структура, в която участие да вземели "заинтересовани страни". Идеята му сега е държави като Индия, Япония и Южна Корея (които са най-големите вносители на петрол през протока) да участват в управлението и сигурността на Ормузкия пролив, като в замяна им се плаща такса за "гарантирано безопасно преминаване".

Идеята на Тръмп бе подкрепена от военния министър на САЩ Пийт Хегсет. Първо по време на пресконференция в Пентагона на 31 март, а след това и в интервю за телевизия Fox News на 7 април, той обяви, че САЩ не можели сами да носят финансовата тежест за поддържане на сигурността по световните морски пътища.

"Американският флот няма да бъде безплатен бодигард на танкери, които доставят енергия на нашите конкуренти. Не е логично американският данъкоплатец да плаща за сигурността на петрола, който отива директно в Китай, докато Пекин не допринася с нищо за стабилността на региона", каза Хегсет.

"Никой не би приел такава такса, просто защото тя е незаконна. Международните води са свободни за корабоплаване", противопостави се френският министър Баро.

Според Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), нито една държава или компания няма право да събира такси за транзитно преминаване през международни протоци.