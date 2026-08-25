ГЕРБ не се припознава в думите на военния министър за хибридната операция

ГЕРБ не се припознава в думите на военния министър Димитър Стоянов, който обвини български политици в подпомагане на хибридна операция на Иран срещу България, стана ясно от изявление на бившия външен министър в кабинета „Желязков“ и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев пред медиите в парламента. „Министърът на отбраната да назове кои са тези партии. Ако има такива сведения, а то трябва да има оперативна информация. Това е много сериозна, тежка заявка, обвинения и трябва да се каже кои са те“, каза Георгиев.

Припомняме, че по-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов не уточни кои български политици има предвид, нито даде подробности за тази хибридна операция, за която говори.

Същевременно от страна на опозицията имаше критики към правителството заради самолетите в Безмер.

Всичко това беше в контекста на материала на Financial Times, според който Иран обмисля удари срещу американски военни съоръжения в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира войната. В материала се дава пример, че миналия месец иранската армия е обмисляла атаки по американски съоръжения в страни от Югоизточна Европа, като България, която позволи на американски самолети-танкери да използват авиобазата Безмер.

Предупрежденията на Иран

Въпреки че американските самолети напуснаха Безмер - Иран предупреди България заради временното им разполагане, като заяви, че предоставянето на военна инфраструктура за действия срещу Техеран би било разглеждано като участие в агресията. Позицията беше изразена от говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи по време на седмичния му брифинг, съобщават иранската държавна агенция ИРНА и "Ал-Джазира".

Техеран заяви още, че нямал проблем с българския народ, но за сметка на това приема като сериозен въпрос предоставянето на територия, бази или военна инфраструктура за действия срещу Иран. ОЩЕ: "Иран проведе хибридна операция": Военният министър обвини български политици в синхрон с Техеран