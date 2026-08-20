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Тече петрол: САЩ са отворили таен коридор през Ормузкия проток

20 август 2026, 6:10 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Тече петрол: САЩ са отворили таен коридор през Ормузкия проток

Американските военноморски сили тихомълком са отворили таен и (уж) защитен от тях коридор за корабоплаване по южен маршрут през Ормузки проток, позволявайки на 15-20 танкера да преминават всяка нощ. Това твърди изданието Axios - автор на материала е щатният им журналист по темата с Иран Барак Равид.

Съгласно информацията в статията, зад която стоят официални лица от Вашингтон, чрез тази операция всеки ден преминават близо 10 милиона барела петрол на ден - около половината от нивата преди войната с Иран, която американският президент Доналд Тръмп подпали на 28 февруари, 2026 година - което помага за облекчаване на трудностите в глобален мащаб с прекъснати или сериозно забавени доставки специално на петрол.

Американските военни координират движението на танкерите с партньорите от Персийския залив, докато американски изтребители защитават корабите от ирански дронове и крилати ракети. Официални лица казват, че последните американски въздушни удари са влошили възможностите на Иран за наблюдение на Ормузкия проток, което е ограничило способностите на Техеран ефективно да засича цели в морския коридор.

Още: Игра на криеница: Страните от Персийския залив прекарват тайно петрол през Ормузкия пролив

Ормузкият проток няма да е толкова важен

Междувременно американският президент Доналд Тръмп подчерта, че в района на Персийския залив "се строят рекорден брой тръбопроводи". Затова, Ормуският проток нямало да бъде толкова важен в бъдеще, колкото е бил досега - ОЩЕ: Тръмп не се е отказал от идеята Ормузкият проток да стане американска територия (ВИДЕО)

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"Протокът е отворен, корабите минават", за пореден път се закле Тръмп, с оплакване, че никой не отчита това, явно визирайки медиите, които той не харесва:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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