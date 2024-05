Военният кабинет на Израел единодушно е одобрил разширяване на операцията в Рафах

Еврейските медии пишат днес, че по този начин Израел се надява да не премине границата на „голяма операция“, която бе поставена от САЩ. Припомняме, че Вашингтон обяви спиране на доставките на нападателни оръжия за близкоизточния си съюзник, а американският президент Джо Байдън отправи най-острата заплаха към Израел до момента (ВИДЕО). Той предупреди, че ще спре окончателно определени оръжия, ако Израел навлезе в населените места на Рафах.

Американският новинарски сайт Axios се позовава на два източника, според които разширяването ще бъде достатъчно ограничено, за да не разстрои администрацията на Байдън. Трети източник обаче предупреждава, че ходът на премиера Бенямин Нетаняху и министрите може да бъде разтълкуван от САЩ като "твърде далечна стъпка".

❗️ Israel's military cabinet unanimously approved the expansion of the military operation in Rafah



This was reported by Kan radio station.



It is also reported that Eastern Rafah was surrounded by the Israeli army. pic.twitter.com/52UZYRVudK