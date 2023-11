САЩ с голям ПВО подарък за Украйна, проектът F-16 с нова крачка напред (ВИДЕО)

По случай откриването се проведоха и демонстративни полети. Нидерландия ще предостави от 12 до 18 изтребителя F-16 за обучение. Първите 5 от тях бяха изпратени в Румъния преди седмица.

Междувременно, авторитетното нидерландско издание De Telegraaf съобщи, че САЩ са изкупили обратно от Йордания 60 самоходни гаубици "Гепард" (Gepard), които ще дадат на Украйна. Тези системи са били продадени през 2013 година от Нидерландия на арабската държава.

Сега САЩ ги купуват за 110 млн. евро, а когато Йордания ги е купувала - преди 10 години, са стрували само 21 млн. евро. Отзивите за "Гепард" и друга германска ПВО система - IRIS-T, са много добри, като гаубиците специално са много подходящи за сваляне на дронове.

Междувременно, до края на годината Германия ще предаде на Украйна още 2 ПВО системи IRIS-T. Това каза германският посланик в Украйна Мартин Ягер на специализирания форум "Формулата за успеха на Украйна".

