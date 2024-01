Хиляди на погребението на убития лидер на "Хамас" в Бейрут (ВИДЕО)

При засилени мерки за сигурност от страна на ливанската армия ковчезите на Ал Арури и на други двама мъже, загинали в същата атака, бяха откарани от джамия в ливанската столица до гробището в палестинския лагер "Шатила". Скандирайки "Свобода за Палестина", участниците в траурното шествие преминаха по улиците на града, следвайки ковчезите и развявайки палестински знамена, както и знамена на "Хамас" и на "Хизбула". Чуваха се и скандирания "Смърт за Америка и Израел".

