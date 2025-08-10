Много силно земетресение удари Турция: 6,1 по Рихтер по първи оценки (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси северозападната турска провинция Балъкесир, в следствие на което са се срутили около десетина сгради, съобщи турски официален представител, цитиран от Асошиейтед Прес. Най-малко двама души все още са затрупани под развалините на една от срутените сгради.
A video captures the tremors from the M6.1 earthquake that struck western Turkey. #deprem pic.twitter.com/JXWRsvRvh5— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2025
DEVELOPING: Buildings collapse after strong earthquake in western Turkey. Rescue operation underway pic.twitter.com/jJhYXdd4Zk— BNO News Live (@BNODesk) August 10, 2025
Земетресението, с епицентър в град Съндъргъ, е било усетено и в намиращия се на около 200 километра оттам град Истанбул. В града няма паника. Някои хора казват, че не са го усетили, а други, че ги е разлюляло, добавя БТА.
Министърът на вътрешните работи Али Йерликая написа във Facebook, че четирима души са били спасени от срутена сграда в Съндъргъ и спасителите се опитват да достигнат до други двама души в същата сграда. Няколко къщи и минарето на джамия също са се срутили в близко село, добави той.
🚨BREAKING: M6.2 Earthquake in Turkey; Buildings have collapsed in Balıkesir. pic.twitter.com/vLLFmVg43F— World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 10, 2025
🇹🇷 A magnitude 6.1 earthquake has struck Turkey— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 10, 2025
The epicenter was in the province of Balikesir, and tremors were felt in Istanbul and Izmir.
A number of buildings were reported to have collapsed after the earthquake in Balikesir. pic.twitter.com/I7WxbHvm4T
Турската служба за управление на бедствията съобщи, че земетресението е било последвано от няколко вторични труса, включително един с магнитуд 4,6, и призова гражданите да не влизат в повредените сгради. Службата също така призова хората да говорят кратко по телефона и да го използват само в краен случай, за да не претоварват линиите.
През 2023 г. земетресение с магнитуд 7,8 в Турция причини смъртта на повече от 53 000 души и разруши или повреди стотици хиляди сгради в югоизточната част на страната. Още 6000 души загинаха в северните части на съседна Сирия.
