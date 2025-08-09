Турция приветства създаването на транзитен коридор между Азербайджан и Армения

Турция днес приветства мирното споразумение между Азербайджан и Армения и заяви, че се надява стратегическият транзитен коридор между Азербайджан и ексклава му Нахичеван да бъде отворен скоро, съобщи Ройтерс.

Припомняме, че Азербайджан и Армения подписаха в петък мирно споразумение с посредничеството на Вашингтон, което предвижда изключителни права на САЩ за изграждането на транспортен коридор през Армения, който ще свърже основната част на Азербайджан с Нахичеван, азербайджанска територия между Армения и съюзничката на Баку Турция.

Транзитният коридор, който ще преминава близо до границата на Армения с Иран, ще функционира съгласно арменското законодателство.

Снимка: Getty Images

Турция, която подкрепи Азербайджан в конфликтите му с Армения, обеща да възстанови връзките си с Ереван, след като сключи окончателно мирно споразумение с Азербайджан.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви днес в Египет, където е на посещение, че коридорът ще „свърже Европа с дълбините на Азия през Турция“.

По-късно днес турското президентство съобщи, че президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е провел телефонен разговор с азербайджанския си колега Илхам Алиев. В разговора Ердоган е приветствал споразумението и е предложил подкрепата на Анкара за постигането на траен мир в региона.

Иран обаче се противопостави на създаването на коридора между Азербайджан и Нахичеван и го определи като заплаха за сигурността в Южен Кавказ.

