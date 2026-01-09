Спорт:

Иран обвини САЩ и Израел за протестите, ЕС осъди режима на Хаменей

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ и Израел, че са замесени в протестите в страната му, отрече информацията, че семейството му е напуснало Иран, и заяви, че чуждестранна военна интервенция е малко вероятна. „САЩ и Израел обявиха, че са замесени в тези демонстрации“, твърди Арагчи в своя реч в ливанската столица Бейрут, посочвайки публикация в социалните мрежи на бившия държавен секретар Майк Помпео, в която той пише: „Честита Нова година на всички иранци по улиците. Също и на всички агенти на Мосад, които вървят редом с тях".

Арагчи отхвърли слуховете, че семейството му е напуснало Иран. „Семейството ми не е отишло никъде. Те са в Техеран“, каза той.

„Възможността за военна интервенция в Иран по време на тези протести е малко вероятна“, допълни топ дипломатът на Ислямската република във връзка с демонстрациите, избухнали на 28 декември заради рязкото обезценяване на местната валута риал. Протестите продължават и стават все по-големи и по-опасни, защото хората, излезли на улиците да искат смяна на режима на аятолах Али Хаменей, палят правителствени сгради, а силите за сигурност отвръщат директно с огън по тях: Иранските сили стрелят още повече по протестиращи, броят на убитите расте (ВИДЕО).

Кая Калас: Режимът в Иран "показва истинското си лице", страхува се от "собствения си народ"

Същевременно върховният представител на външната политика на ЕС Кая Калас заяви на 9 януари, че иранското ръководство показва „истинското си лице“, като игнорира исканията на протестиращите и използва прекомерна сила.

„Иранският народ се бори за своето бъдеще. Като игнорира законните им искания, режимът показва истинското си лице“, написа Калас в X. Тя заяви, че кадри от Техеран показват „непропорционална и брутална реакция от страна на силите за сигурност“, добавяйки: „Всяко насилие срещу мирни демонстранти е неприемливо“.

Калас критикува и прекъсването на интернет връзката в цялата страна, което продължава вече над 12 часа. „Прекъсването на интернет връзката при брутално потискане на протестите разкрива режим, който се страхува от собствения си народ“, заяви бившият естонски министър-председател.

Британският премиер Киър Стармър също повтори подкрепата си за тези в Иран, които упражняват правото си на мирен протест, заяви в петък говорител на правителството в Лондон.

Димитър Радев
