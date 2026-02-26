Разбилият се в Турция F-16 бил вдигнат заради радарна следа край България (ВИДЕО)

Падналият вчера изтребител F-16 в северозападния турски окръг Балъкесир е бил вдигнат във въздуха след засичане на неидентифицирана радарна следа в близост до българо-турската граница. Това е станало в ранните часове на 25 февруари, съобщиха представители на турското Министерство на отбраната, цитирани от местното издание „Хавахабер“, предава БТА. При инцидента на място загина пилотът, управлявал машината. Всъщност са били вдигнати два самолета F-16.

По време на седмичния брифинг на турското военно ведомство днес беше заявено, че при засичането на неидентифицираната следа малко преди 01:00 ч. местно време (00:00 ч. българско време) в нощта на 25 февруари, от авиобазата на турските въздушни сили в Балъкесир едновременно са вдигнати два изтребителя F-16. Връзката с единия от двата е била загубена в 00:56 ч. местно време, като непосредствено след това на терен е изпратена издирвателна мисия, която е установила, че самолетът е паднал и е констатирала смъртта на пилота.

Причината за инцидента

„Причината за инцидента ще бъде изяснена след края на разследването на съответните екипи. Молим се на Бог за милост към нашия героичен другар пилот майор Ибрахим Болат, който загина мъченически в този трагичен инцидент, и поднасяме нашите съболезнования на неговото семейство, на Въоръжените сили на Турция и на нашия благороден народ“, заявиха още представители на министерството по време на днешния брифинг.

Те подчертаха, че до момента разследването е установило, че пилотът е задействал катапултиращата система на самолета в последния момент преди сблъсъка.

От Министерството на отбраната в Анкара също така призоваха обществеността и медиите да бъдат внимателни заради възможността от фалшиви новини и да се информират единствено от официалните информационни канали.

