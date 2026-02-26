Дайте ни обогатения уран: Нови условия на САЩ към Иран, за да няма война. Какво ще удари Тръмп в противен случай?

Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър предават на иранските представители в Женева нови изисквания на Вашингтон във връзка с ядрената програма на Техеран. Иран трябва да отговори на тях и да се съгласи на споразумение, ако иска да избегне война, предава The Wall Street Journal на 26 февруари - деня, в който се провежда третият кръг дискусии по оста Вашингтон-Техеран тази година.

Няколко условия: демонтиране на ядрени съоръжения и безсрочно споразумение

Изданието публикува списъка с условията. Първо, САЩ изискват Иран да демонтира ключовите ядрени съоръжения във Фордо, Натанз и Исфахан и да прехвърли целия обогатен уран под контрола на Щатите.

Точно тези обекти Щатите удариха решително по време на 12-дневната война между Иран и Израел през юни 2025 г. Твърди се обаче, че иранците са успели да спасят част от високообогатения си уран. По последна информация на генералния директор на Международната атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, който я изнесе наскоро пред Foreign Policy, в Иран има около 440 килограма обогатен уран на 60% и още по-големи количества 20-процентен и 5-процентен уран. "Така че има голям запас от ядрен материал, особено от 60-процентовия. Трябва да се върнем, за да проверим дали той не е отклонен или скрит някъде", заяви директорът на МААЕ: Колко трябва да се страхуваме от ядрена война?

Чистота на урана от 90% е нужна за ядрена бомба, но Техеран винаги е твърдял, че не се стреми към ядрено оръжие, каквото е опасението на САЩ и Израел.

Съединените щати са готови да предложат на Иран само минимално облекчаване на санкциите, с възможност за по-нататъшни дискусии.

САЩ също така позволяват възобновяването на дейността на ядрения реактор в Техеран, но само ако той преработва нискообогатен уран за медицински цели.

Американците настояват, че споразумението с Иран по ядрената програма трябва да бъде безсрочно.

Снимка: Getty Images

От своя страна, Иран е готов да обмисли многогодишно преустановяване на обогатяването на уран или преработката му чрез арабско-ирански консорциум.

Ако Техеран отхвърли предложенията на САЩ и откаже да сключи споразумение, а президентът Доналд Тръмп не нареди атака, това ще доведе до финансови загуби и загуба на репутация за Вашингтон, съобщава WSJ. САЩ вече разположиха голяма ударна група в Близкия изток, за да засилят преговорната позиция. Разходите за поддържането на тази група са огромни.

Възможна атака на САЩ срещу Иран: цели и сценарии

Също така ултиматумът на Доналд Тръмп от 10 дни, който той даде на Техеран на 19 февруари, наближава крайния си срок. В различни американски медии, позоваващи се на свои източници, се цитират множество потенциални цели при евентуален военен удар на САЩ. Беларуската опозиционна телевизия NEXTA ги обобщи:

Ядрени съоръжения: изследователският комплекс в Натанз, заводът във Фордо и реакторът с тежка вода в Арак;

Съоръжения на Революционната гвардия: бази в Бушер като „Шахид Ясини“, които редовно се проследяват от американски разузнавателни сателити;

Позиции на Революционната гвардия близо до Техеран и Исфахан: командни пунктове, изследователски центрове и ракетни бази;

Критична инфраструктура: нефтопреработвателни заводи в Урмия (Северозападен Иран), електроцентрали и други съоръжения, които биха могли да нанесат удар върху иранската икономика;

Правителственият квартал в Техеран: подземни бункери, включително голямата цел - върховния лидер Али Хаменей, ако САЩ решат да "обезглавят" иранския режим.

Ударът вероятно ще се ограничи до масирани ракетни и въздушни атаки с минимално участие на сухопътни войски. Ако обаче САЩ решат да сменят правителството в Иран, това ще изисква мащабна и дългосрочна операция с участието на сухопътни сили.

