Военен самолет се разби в Казахстан, екипажът се спаси

25 февруари 2026, 15:54 часа 236 прочитания 0 коментара
Военен самолет се разби по време на тренировъчен полет в региона Караганда. Това съобщи Министерството на отбраната на Казахстан, предаде Анадолската агенция, цитирана от Нова телевизия.

Екипажът на изтребителя Су-30СМ се е катапултирал безопасно. Създадена е специална експертна комисия на Министерството на отбраната, която да разследва причините и обстоятелствата около катастрофата.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
военен самолет екипаж катапулт разбит самолет
