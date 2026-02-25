Военен самолет се разби в Казахстан, екипажът се спаси

Военен самолет се разби по време на тренировъчен полет в региона Караганда. Това съобщи Министерството на отбраната на Казахстан, предаде Анадолската агенция, цитирана от Нова телевизия.

Екипажът на изтребителя Су-30СМ се е катапултирал безопасно. Създадена е специална експертна комисия на Министерството на отбраната, която да разследва причините и обстоятелствата около катастрофата.

