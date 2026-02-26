ЦРУ набира ирански агенти

Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) публикува в социалните мрежи нови инструкции на персийски език за иранци, които желаят да се свържат с разузнавателната служба по безопасен начин. Усилията на ЦРУ за набиране на сътрудници идват на фона на мащабно струпване на американски военни сили в Близкия изток и очаквана евентуална атака на САЩ срещу Иран, ако преговорите, насрочени за днес, не постигнат сделка за ядрената програма на Техеран.

ЦРУ публикува своето съобщение в профилите си в Екс, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм и Ютюб. От Агенцията призоваха желаещите да не използват служебни компютри или личните си телефони.

"Използвайте ново устройство за еднократна употреба, ако е възможно" и "бъдете наясно със заобикалящата ви среда и кой може да види екрана или дейността ви", се казва в съобщението. Добавя се, че трябва да се използва надеждна виртуална частна мрежа (VPN), която не е базирана "в Русия, Иран или Китай", или мрежата Тор, която криптира данните и скрива IP адреса на потребителя.

