Япония изчезва: Раждаемостта с рекордно ниско ниво за десета поредна година

Демографската криза в Япония се задълбочава все повече. Спадът в раждаемостта е отчетен за десета поредна година. Броят на новородените в Япония през 2025 г. е спаднал спрямо предходната година до 705 809 - най-ниското равнище от началото на водене на статистика през 1899 г. и бележи ново рекордно ниско ниво за десета поредна година. Това сочат обявени данни на Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието на страната, цитирани от Киодо.

Високи разходи за живот

Включително и децата на чуждестранни жители в Япония, броят на новородените е с 2,1 на сто по-нисък спрямо 2024 г. на фона на бързо застаряващото население и нарастващите тревоги около отглеждането на деца заради високите разходи за живот и инфлацията. Въпреки това темпът на спад се забавя спрямо предходната година, предаде БТА.

Смяна на приоритетите

Освен икономическите притеснения, експерти посочват, че все повече хора избират да се женят и да имат деца на по-късен етап от живота си, или изобщо да не се женят, заради промяна в приоритетите.

Населението продължава да намалява, като естественият спад - разликата между ражданията и смъртните случаи, достига рекордните 899 845, според предварителни данни на японското министерство.

Националният институт за изследване на населението и социалното осигуряване (IPSS) на Япония прогнозира, че броят на ражданията, включително на чуждестранните жители, няма да се понижи под нивото от 710 000 до 2042 г.

В отделни данни, публикувани от министерството през юни миналата година, броят на бебетата, родени от месни жители на страната, през 2024 г., е спаднал до 680 000, падайки под прага от 700 000 за първи път.

