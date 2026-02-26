Израел ги удрят първи, ние ги довършваме: Съветници на Тръмп с план за Иран

Старши съветници на американския президент Доналд Тръмп биха предпочели Израел да нанесе удар по Иран, преди САЩ да започне военна операция срещу Ислямската република. Това казват пред Politico двама души, запознати с текущите дискусии. Тези представители на администрацията на републиканеца твърдят, че израелски удар би провокирал Техеран да отвърне, което би помогнало да се спечели подкрепата на американските избиратели за военна операция на Щатите.

Политическо изчисление

Изчислението е политическо – повече американци биха приели война с Иран, ако САЩ или съюзник бъдат атакувани първи. Неотдавнашни проучвания показват, че американците, по-специално републиканците, подкрепят промяна на режима в Иран, но не са склонни да рискуват жертви от страна на Съединените щати, за да я постигнат. Това означава, че екипът на Тръмп обмисля как ще изглежда една атака - в допълнение към други оправдания като ядрената програма на Техеран.

„В администрацията и около нея се смята, че политическият изход ще бъде много по-добър, ако израелците атакуват първи и сами, а иранците отвърнат на удара и ни дадат повече причини да предприемем действия“, казва един от източниците.

Дипломацията е на заден план, въпросът е кога САЩ ще атакуват Иран

С намаляващите надежди във Вашингтон за дипломатическо решение на конфликта с Иран, основният въпрос става кога и как САЩ ще атакуват.

Независимо от желанието Израел да действа пръв, най-вероятният сценарий може да бъде съвместна операция на САЩ и Израел, посочват източниците.

Говорителката на Белия дом Анна Кели е заявила пред изданието: „Медиите могат да продължават да спекулират за намеренията на президента, колкото искат, но само президентът Тръмп знае какво може да направи и какво не".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху беше в Белия дом миналата седмица, за да натисне администрацията на Тръмп да направи необходимото, за да провали ядрената програма на Иран, инфраструктурата му за балистични ракети и подкрепата на Техеран за милициите в региона на Близкия изток. Преговорният екип на президента на САЩ, състоящ се от специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, заминава за Женева в четвъртък (26 февруари), за да се опита да сключи сделка с иранците. Това е сериозно усилие, но - според цитиран от изданието източник - най-близките до президента смятат, че „ще ги бомбардираме“.

Снимка: Getty Images

Важните пречки пред САЩ

Въпросът за обхвата обаче също остава отворен. Две ключови съображения включват риска от изчерпване на оръжейните запаси на САЩ, което според администрацията би дало възможност на Китай да завземе Тайван, и вероятността от американски жертви, ако САЩ изберат най-агресивния вариант.

„Ако става дума за атака с цел смяна на режима, Иран най-вероятно ще отвърне с всичко, с което разполага. Имаме много активи в региона и всеки един от тях е потенциална цел“, казва един от източниците на Politico. „И те не са под защитата на „Железния купол“ (мощната израелска ПВО сисема - бел. ред.). Така че има голяма вероятност от американски жертви, а това е свързано с голям политически риск".

Дори в по-спокойни времена САЩ имат хиляди войници, разположени в бази в Близкия изток. Сега Тръмп изпрати две ударни групи самолетоносачи и десетки изтребители, самолети за наблюдение и самолети за въздушно зареждане, за да атакуват Иран, в най-голямото струпване на американска огнева мощ в региона от американската инвазия в Ирак през 2003 г.

През последните седмици служители на Пентагона и законодатели във Вашингтон все по-често предупреждават, че продължителни удари срещу Иран могат да изчерпят военните запаси на САЩ.

Опциите пред Тръмп

Тръмп разполага с редица опции за нанасяне на удари по Техеран. Те включват първоначален, ограничен удар, който може да послужи като лост за принуждаване на ислямистския режим да сключи добро за САЩ споразумение. Ако не бъде постигнато споразумение, Тръмп може да разпореди по-мащабни удари по-късно, казва един от цитираните служители.

Военните опции почти със сигурност ще бъдат насочени към иранските ядрени обекти - или към останките от тях след американските удари през юни миналата година. Със сигурност ще бъде ударена и инфраструктурата за иранските балистични ракети, която Израел счита за сериозна заплаха за своята сигурност, добавя източникът.

По отношение на нанасянето на щети на самия режим, официалният представител заяви, че една от опциите е „удар за обезглавяване“, което означава САЩ да се целят във върховния лидер аятолах Али Хаменей. Той вече е избрал свои наследници, съобщи по-рано NYT: "От кухнята" на Иран: Върховният лидер е подготвил смъртта си, има система за наследяване при фатална война.

Иранското правителство отдавна твърди, че не се стреми към ядрено оръжие, но също така заявява, че има право на мирна ядрена програма, включително за научни и медицински цели. САЩ отдавна се отнасят скептично към обещанията на Техеран, особено като се има предвид нивото на обогатяване на уран - те и Израел считат, че Иран работи за създаване на ядрено оръжие.

